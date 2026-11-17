Theo quyết định, dự án có chiều dài khoảng 2,986km (bao gồm cả cầu), điểm đầu giao với đường nối quốc lộ 14H đi ĐT.609C tại nút giao ĐH5.ĐL; điểm cuối giao với đường nối ĐT.609C đi quốc lộ 14B (Km7+250 ĐT.609C). Địa điểm thực hiện tại các xã Phú Thuận và Vu Gia.

Dự án gồm 2 dự án thành phần độc lập. Trong đó, dự án thành phần 1 thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, với tổng mức đầu tư 49,6 tỷ đồng do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng công trình, với tổng mức đầu tư 290,3 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

TP Đà Nẵng đầu tư 340 tỷ đồng xây dựng tuyến đường nối ĐH5.ĐL đến ĐT.609C. (Ảnh: Thanh Đức).

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2029, trong đó năm 2026 - 2027 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án, năm 2027 - 2029 thực hiện đầu tư dự án.

UBND TP Đà Nẵng cho hay, công trình nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch; giải quyết triệt để tình trạng chia cắt giao thông do ngập lũ; thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Tây thành phố và đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Đây là đường cấp IV theo TCVN 4054-2005; tốc độ thiết kế: Vtk =60Km/h; mặt cắt ngang: Bnền = 9m = 8m (mặt + lề gia cố) + 2x0,5m (lề đường).

UBND TP Đà Nẵng giao các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương và các ngành, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố trong quá trình triển khai thực hiện.