Đà Nẵng đầu tư 270 tỷ đồng nâng cấp hai cơ sở cai nghiện ma túy

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Công an thành phố hiện đang chịu áp lực lớn do tình trạng quá tải, trong khi nhiều hạng mục hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Triển khai Nghị quyết số 80/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, Công an thành phố đề xuất ưu tiên thực hiện hai dự án thuộc Dự án 5 về đầu tư xây dựng hai cơ sở cai nghiện, tổng kinh phí dự kiến của hai dự án là 270 tỷ đồng.

Qua nghe đề xuất và góp ý các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị Công an thành phố bổ sung kế hoạch triển khai tổng thể triển khai Nghị quyết số 80/2026/NQ-HĐND; làm rõ các nhiệm vụ thuộc từng dự án, tiểu dự án; đơn vị chủ trì, phối hợp; tiến độ thực hiện và dự toán kinh phí theo từng năm.

Lãnh đạo thành phố lưu ý, ngoài đầu tư xây dựng cơ sở cai nghiện, chương trình còn có các nhiệm vụ như cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, trang thiết bị y tế, tập huấn, điểm tiếp nhận và tư vấn.

Hồ sơ hiện mới đề cập chi đầu tư xây dựng cơ bản, chưa phân định cụ thể chi đầu tư và chi thường xuyên, chưa có lộ trình, phương án phân bổ vốn theo năm và thuyết minh thứ tự ưu tiên.

Bên cạnh đó, dự thảo quyết định và quy định liên quan chưa được lấy ý kiến đầy đủ các sở, ngành chuyên môn như Sở Xây dựng, Y tế, Tư pháp và các địa phương có liên quan. Việc này cần được thực hiện theo quy chế làm việc của UBND thành phố, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với Dự án 5 về đầu tư xây dựng hai cơ sở cai nghiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tiếp tục hoàn thiện thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư công, lấy ý kiến đầy đủ các cơ quan, đơn vị liên quan.

Công an thành phố cần khẩn trương triển khai các phần việc còn thiếu, sớm hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp cơ sở cai nghiện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.