Dự án Khu đô thị Hòa Vang có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 183,9ha (gồm 10,6ha mặt bằng sạch do UBND xã quản lý và 173,3ha chưa giải phóng mặt bằng), quy mô dân số dự kiến khoảng 33.910 người.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là hơn 18.922,26 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án chiếm khoảng 13.580,72 tỷ đồng.

Phối cảnh phân khu chức năng Khu đô thị Hòa Vang

Về ranh giới tiếp giáp, phía Đông dự án giáp quốc lộ 14B và khu dân cư chợ Túy Loan; phía Nam giáp đường ĐH5; phía Bắc và phía Tây giáp đất nông nghiệp cùng khu dân cư hiện trạng.

Quy hoạch Khu đô thị Hòa Vang

Khu đô thị được phân thành 3 phân khu chính: Phân khu A: diện tích 75,8ha, quy mô dân số 10.090 người; phân khu B: diện tích 79,9ha, quy mô dân số 17.900 người; phân khu C (khu chức năng, hành chính): diện tích 28,2ha, quy mô dân số 5.920 người.

Phối cảnh khu đô thị Hòa Vang

Dự án được triển khai theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất hoặc cho thuê đất. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng được giao làm bên mời thầu và thực hiện đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trao đổi với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, cho biết, việc triển khai Khu đô thị Hòa Vang không chỉ giúp giãn dân, giảm tải cho khu vực nội thị trung tâm mà còn hình thành lõi hạ tầng đô thị sinh thái ở vùng phụ cận phía Tây, tạo động lực phát triển thương mại - dịch vụ và nâng cao đời sống người dân địa phương.