UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh doanh và bảng theo dõi tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị Hòa Vang tại xã Hòa Vang.

Dự án được quy hoạch trên diện tích 183,9 ha tại xã Hòa Vang, đáp ứng quy mô dân số khoảng 33.910 người. Khu đất triển khai có phía Đông giáp Quốc lộ 14B và khu dân cư chợ Túy Loan; phía Nam giáp đường ĐH5; phía Tây và phía Bắc giáp đất nông nghiệp cùng khu dân cư hiện trạng.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án hơn 18.922 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án chiếm khoảng 13.580 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng hơn 2.503 tỷ đồng (bố trí khoảng 360 lô tái định cư) và chi phí dự phòng gần 2.838 tỷ đồng.

Theo quy hoạch sử dụng đất, nhóm đất ở chiếm 55,1 ha (gần 30% tổng diện tích), bao gồm nhà ở liền kề, chung cư và nhà ở xã hội. Các quỹ đất chức năng khác gồm giao thông 49,9 ha (27,13%), cây xanh mặt nước 31,9 ha (17,35%), khu dịch vụ 16,4 ha, đất văn hóa 13,1 ha, bãi đậu xe 7,2 ha, giáo dục 5,6 ha, y tế 2,7 ha và hạ tầng kỹ thuật 2 ha.

Dự án chia thành ba phân khu chức năng chính. Phân khu A rộng 76ha, phục vụ khoảng 10.090 người, với các nhóm nhà ở quy hoạch mới cao 1-3 tầng và nhà ở xã hội cao 12-15 tầng.

Phân khu B rộng 80ha, có dân số khoảng 17.900 người, bố trí nhà ở tái định cư cao 1-5 tầng cùng các khối chung cư và nhà ở xã hội cao 12-20 tầng.

Phân khu C là khu chức năng, hành chính rộng 28ha, có dân số khoảng 5.920 người, nổi bật với khối nhà ở thương mại và khu dịch vụ cao tối đa 20 tầng.

Về phương thức lựa chọn nhà đầu tư, Đà Nẵng áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Theo kế hoạch, công tác lựa chọn nhà đầu tư kéo dài từ quý IV/2026 đến quý II/2027. Giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất thực hiện từ quý II/2027 đến quý II/2028. Dự án dự kiến khởi công xây dựng từ quý III/2027 và hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2034, thời hạn hoạt động 50 năm.

Khi đi vào vận hành, Khu đô thị Hòa Vang được kỳ vọng giúp giãn dân cho khu vực trung tâm thành phố, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 8.000 lao động trực tiếp và 1.500 lao động gián tiếp.