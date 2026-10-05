Đà Nẵng đặt ra các mục tiêu, lộ trình cụ thể trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng tuần tra đêm phòng chống tội phạm đường phố.

Theo Kế hoạch, đối với mục tiêu "Không có trẻ em phạm tội, băng nhóm tội phạm bảo kê, tín dụng đen và đòi nợ thuê", Đà Nẵng phấn đấu hằng năm giảm từ 5-10% số vụ phạm pháp hình sự do trẻ em thực hiện so với năm trước; 100% trẻ em thuộc diện có nguy cơ vi phạm pháp luật được lập danh sách theo dõi, quản lý, giáo dục, cảm hóa tại địa bàn cơ sở; không để phát sinh tụ điểm, đường dây "tín dụng đen" hoạt động công khai, lộng hành; rà soát 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính, cầm đồ, cho vay có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm hành vi cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản và 100% vụ việc đòi nợ thuê trái pháp luật được phát hiện.

Với mục tiêu "Không có ma túy trên địa bàn thành phố", phấn đấu đến hết năm 2030 có 100% xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy và giữ vững kết quả trong những năm tiếp theo. Trước mắt, năm 2026 phấn đấu có ít nhất 40% xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy, tương đương 38/94 đơn vị; năm 2027 đạt ít nhất 55% (52/94); năm 2028 đạt ít nhất 70% (66/94); năm 2029 đạt ít nhất 85% (80/94); năm 2030 đạt 100% (94/94). Căn cứ tình hình thực tế, có thể đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu sớm đạt 100% xã, phường, đặc khu không ma túy.

Đối với mục tiêu "An ninh, trật tự", thành phố phấn đấu 100% vụ việc phức tạp liên quan an ninh chính trị được phát hiện, xử lý kịp thời ngay từ sớm, từ xa, từ cơ sở; kéo giảm tối thiểu 5% tội phạm về trật tự xã hội; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự đạt từ 80-90%, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Song song với đó, 100% tin báo, tố giác tội phạm được tiếp nhận, xử lý đúng thời hạn; 100% vụ việc xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, thông tin cá nhân trên mạng được tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý theo quy định; 100% đối tượng thuộc diện quản lý được rà soát, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phần mềm quản lý. Phấn đấu 100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" và tăng ít nhất 20% số tin báo, tố giác tội phạm có giá trị từ nhân dân.

Trên lĩnh vực an toàn giao thông, hằng năm Đà Nẵng phấn đấu kéo giảm TNGT từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do lỗi chủ quan; kéo giảm ít nhất 10% số vụ tai nạn liên quan đến rượu, bia, ma túy khi tham gia giao thông.