Đà Nẵng đạt nhiều chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

Bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà thăm khám, theo dõi sức khỏe phụ nữ mang thai. Ảnh: TRÂM ANH

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, thành phố hiện có 152 cơ sở triển khai dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, gồm 137 cơ sở công lập và 15 cơ sở ngoài công lập.

Trong 9 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em đạt và vượt kế hoạch. Cùng với tỷ lệ khám thai và sinh con có cán bộ y tế đỡ đạt mức cao, tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc tại nhà trong tuần đầu sau sinh đạt 96,8%; tỷ lệ thực hiện chăm sóc thiết yếu sớm cho bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau sinh đạt 98,3%.

Công tác dự phòng các bệnh lây truyền từ mẹ sang con tiếp tục được triển khai tại các cơ sở y tế. Trong đó, tỷ lệ phụ nữ sinh con được xét nghiệm sàng lọc HIV đạt 92,8%, viêm gan B đạt 93,4% và giang mai đạt 83,7%, đều vượt chỉ tiêu được giao.

CDC Đà Nẵng đã tổ chức 10 buổi truyền thông, tư vấn tại 5 xã, phường và 5 trường THPT về làm mẹ an toàn, nuôi con bằng sữa mẹ và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên.

Đồng thời, đơn vị triển khai giám sát, hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và theo dõi các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại 68 xã, phường.