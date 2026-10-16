UBND Tp. Đà Nẵng vừa ban hành công văn về việc triển khai thực hiện Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 07/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 15941/BTC-QLCS ngày 08/10/2026, Công văn số 14684/BTC-QLCS ngày 18/9/2026 của Bộ Tài chính liên quan đến sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công và các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Theo đó, Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến việc sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công và các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Đà Nẵng đặt mục tiêu xử lý dứt điểm nhà, đất dôi dư trong năm 2026 (ảnh minh họa)

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp có cơ sở nhà, đất dôi dư không sử dụng quá 12 tháng, đề nghị khẩn trương báo cáo để xử lý.

Khẩn trương hoàn thành bàn giao các cơ sở nhà đất đã có Quyết định giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất, thực hiện chuyển đổi công năng đúng mục đích; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có báo cáo gửi Sở Tài chính để nghiên cứu, phối hợp xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét chỉ đạo kịp thời tháo gỡ, để triển khai thực hiện.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã hoàn thành việc tiếp nhận, Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương thực hiện rà soát để bảo đảm tính đầy đủ, chính xác của các cơ sở nhà, đất dôi dư; khẩn trương tổ chức thực hiện đảm bảo việc xử lý, khai thác triệt để hoàn thành trong năm 2026, trong đó phương án phải bảo đảm tính kịp thời và có thể sớm đưa nhà, đất dôi dư vào khai thác, xử lý, cơ sở nhà, đất nào đủ điều kiện thì tổ chức xử lý, khai thác ngay. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã có Quyết định giao Trung tâm Phát triển quỹ đất nhưng chưa hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận: yêu cầu khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện bàn giao, tiếp nhận để thực hiện xử lý, khai thác triệt để trong năm 2026.

UBND Tp. Đà Nẵng yêu cầu, trường hợp cơ sở nhà, đất chưa được cấp GCNQSDĐ, không đầy đủ hoặc mất hồ sơ pháp lý về nhà, đất, chưa xử lý xong việc lấn chiếm, bố trí làm nhà ở, chưa xác định đầy đủ ranh giới trên thực địa thì tại Biên bản bàn giao, tiếp nhận ghi nhận cụ thể ranh giới, hiện trạng nhà, đất và xác nhận về hồ sơ, giấy tờ tại thời điểm bàn giao, tiếp nhận. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/11/2026. Những khó khăn vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo UBND thành phố để kịp thời tháo gỡ.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì rà soát, tham mưu ban hành các văn bản cần thiết, đôn đốc tiến độ và theo dõi việc cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý nhà, đất dôi dư. Đồng thời, cơ quan này phải kịp thời báo cáo các trường hợp chây ỳ, đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm, gây khó khăn hoặc có dấu hiệu trục lợi trong quá trình xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư..

Đối với các cơ sở đã được phê duyệt phương án điều chuyển làm trụ sở hoặc cơ sở hoạt động sự nghiệp, đơn vị tiếp nhận phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, sửa chữa, cải tạo nếu cần thiết để đưa vào sử dụng, không để xảy ra tình trạng nhận bàn giao nhưng tiếp tục bỏ trống.

Thanh tra Tp. Đà Nẵng được giao tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, bảo đảm không thất thoát, lãng phí.

Sở Nội vụ được giao khẩn trương xây dựng và đưa vào áp dụng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương gắn với công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, thúc đẩy tiến độ xử lý tài sản công.

Sau sắp xếp, Đà Nẵng có 828 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong đó, có 247 cơ sở được chuyển đổi công năng phục vụ nhà ở công vụ, lĩnh vực y tế, giáo dục và các hoạt động công cộng. 581 cơ sở còn lại, UBND thành phố giao Trung tâm Quản lý và khai thác nhà, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường tiếp nhận, xử lý theo quy định.