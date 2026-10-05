Đà Nẵng đặt mục tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số đạt 40% GRDP

Khu Công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng được thiết kế hiện đại, phù hợp với các doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Theo Kế hoạch số 507/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số đạt 35-40% GRDP.

Kế hoạch đề ra mục tiêu tối thiểu 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số; hình thành ít nhất 1 doanh nghiệp công nghệ số có quy mô 15.000 lao động hoặc doanh thu 2 tỷ USD/năm; hoàn thành thí điểm và đưa vào vận hành Sàn dữ liệu thành phố, bảo đảm 100% cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở đúng chuẩn.

Về xã hội số, Đà Nẵng phấn đấu 100% hộ gia đình có khả năng truy nhập Internet băng rộng cáp quang tốc độ 1 Gb/s; mạng 5G phủ sóng 100% khu vực dân cư, tối thiểu 99% dân số; 100% công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên có căn cước và tài khoản định danh điện tử; 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép; 80% dân số từ 18 tuổi trở lên có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân.

Đồng thời, 90% người trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản; 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ thiết bị di động thông minh, Internet băng rộng; 90% dân số trưởng thành tiếp cận dịch vụ số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo hiểm, giao thông.

Đối với kinh tế số, xã hội số ngành, lĩnh vực, thành phố phấn đấu 70% xã có hợp tác xã ứng dụng công nghệ số; tối thiểu 70% cơ sở du lịch sử dụng nền tảng số, số hóa 90% di sản văn hóa, di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt và 100% danh lam thắng cảnh, điểm du lịch; doanh thu thương mại điện tử chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa; 80% doanh nghiệp dịch vụ logistics sử dụng giải pháp chuyển đổi số.

Trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, cảng biển, y tế và giáo dục, thành phố đặt mục tiêu tối thiểu 10 doanh nghiệp công nghiệp chủ lực được triển khai giải pháp chuyển đổi số; 100% cảng biển loại 1 và loại đặc biệt ứng dụng nền tảng quản trị, khai thác cảng; 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; 100% trường phổ thông sử dụng nền tảng số trong quản trị, dạy học và học bạ số; 90% người hưởng chế độ an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội được chi trả qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Kế hoạch xác định 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; phát triển hạ tầng số nhanh, đồng bộ, hiện đại, an toàn, bền vững; phát triển nền tảng số dùng chung và hệ sinh thái số; phát triển kinh tế dữ liệu; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo; bảo đảm an ninh mạng, xây dựng niềm tin số.

Cùng với đó, thành phố phát triển nguồn nhân lực số; phát triển công dân số, văn hóa số; phát triển doanh nghiệp công nghệ số và các thị trường hiện đại; phát triển quản trị số dựa trên dữ liệu; phát triển kinh tế số, xã hội số trong các ngành, lĩnh vực; tăng cường phối hợp, hợp tác trong nước và quốc tế; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức; nghiên cứu, cập nhật xu hướng và theo dõi, đánh giá./.