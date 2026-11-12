Đà Nẵng đặt mục tiêu phát triển 8.400ha sâm Ngọc Linh đến năm 2030

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cùng lãnh đạo thành phố thăm Trạm Dược liệu Trà Linh.

Theo đánh giá của Thành ủy Đà Nẵng, thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng trồng, nghiên cứu khoa học, xây dựng thương hiệu và xúc tiến đầu tư đối với sâm Ngọc Linh và các loài cây dược liệu. Vùng định hướng bảo tồn, phát triển sâm và dược liệu có diện tích khoảng 100.000ha. Đến nay, thành phố đã triển khai trồng khoảng 1.000ha sâm Ngọc Linh và 3.000ha cây dược liệu khác; có trên 20 doanh nghiệp thu mua, chế biến sản phẩm, 9 doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ đầu tư và 3 doanh nghiệp đăng ký khảo sát, nghiên cứu đầu tư vùng trồng, chế biến.

Tuy nhiên, kết quả phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Liên kết chuỗi giá trị chưa bền vững; hoạt động khai thác, chế biến còn thủ công, thiếu sản phẩm chế biến sâu; công tác thương mại, truy xuất nguồn gốc, bảo hộ thương hiệu và đấu tranh chống hàng giả còn nhiều khó khăn. Nguồn lực đầu tư và nhân lực chất lượng cao cũng chưa đáp ứng yêu cầu.

Sâm Ngọc Linh được trồng ngoài rừng tự nhiên tại Trạm Dược liệu Trà Linh.

Trên cơ sở đó, Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh tại các xã Trà Linh, Trà Tập, Trà Leng, Nam Trà My, Trà Vân và các vùng di thực phù hợp, đạt tổng diện tích 8.400ha; sản lượng sâm củ đạt 60 tấn/năm, với diện tích khai thác khoảng 300ha/năm. Tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu phấn đấu đạt ít nhất 30% giá trị sản phẩm.

Đối với công tác bảo tồn và phát triển nguồn giống, thành phố đặt mục tiêu nâng cấp 2 cơ sở bảo tồn nguồn giống gốc sâm Ngọc Linh tại Trạm Dược liệu Trà Linh và Trại Sâm Tắk-Ngo, bảo đảm năng lực sản xuất ít nhất 600.000 cây giống đạt tiêu chuẩn mỗi năm. Đồng thời, phát triển vùng nguyên liệu tập trung đối với 30 loài dược liệu ưu tiên, với tổng diện tích khoảng 6.000ha; phấn đấu 50% cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn GMP-WHO và 100% diện tích trồng sâm Ngọc Linh, dược liệu được quản lý, truy xuất nguồn gốc.

Người dân xã Trà Linh trồng và thu hoạch hạt sâm Ngọc Linh.

Đáng chú ý, Nghị quyết đặt mục tiêu tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho ít nhất 30% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng trồng dược liệu; riêng vùng trồng sâm Ngọc Linh đạt ít nhất 60%. Thu nhập bình quân của người tham gia phát triển sâm và dược liệu phấn đấu đạt 96 triệu đồng/người/năm. Thành phố cũng định hướng hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ theo tiêu chuẩn GACP-WHO, đồng thời từng bước đầu tư hạ tầng Trung tâm công nghiệp dược liệu tại các khu công nghiệp, ưu tiên Khu kinh tế mở Chu Lai.

Định hướng đến năm 2045, Đà Nẵng phấn đấu duy trì diện tích trồng sâm Ngọc Linh đạt 10.000ha, trong đó 35-40% diện tích được chứng nhận GACP-WHO; tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu đạt ít nhất 80% giá trị sản phẩm. Thành phố hướng đến xây dựng trung tâm quốc gia về nghiên cứu, bảo tồn, sản xuất giống, chế biến sâu và xuất khẩu dược liệu, với thương hiệu sâm Ngọc Linh có vị thế trên thị trường quốc tế.

Sâm Ngọc Linh được giới thiệu đến du khách tại các phiên chợ.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Nghị quyết đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng hoàn thiện quy hoạch, cơ chế, chính sách và đầu tư hạ tầng; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, bảo tồn nguồn gen; phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường và xúc tiến thương mại. Cùng với đó, thành phố sẽ phát huy tri thức bản địa, phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch chăm sóc sức khỏe gắn với vùng trồng dược liệu và văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số.

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu phải gắn chặt với quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, tạo sinh kế bền vững cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết phải được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố quán triệt, hoàn thành trong tháng 11-2026.