Đà Nẵng đặt mục tiêu nằm trong top 7 đơn vị dẫn đầu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng trao cờ xuất quân, chúc Đoàn Thể thao Đà Nẵng thi đấu đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên TP Đà Nẵng cho biết, đội ngũ huấn luyện viên và vận động viên đã có hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng tranh tài đồng thời hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, đăng ký chỉ tiêu Huy chương Vàng và thực hiện ký cam kết, thể hiện tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo của thể thao thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị Đoàn Thể thao Đà Nẵng phát huy tinh thần đoàn kết, tuân thủ kỷ luật, đề cao tinh thần trung thực và cao thượng. Ban huấn luyện cần xây dựng chiến thuật phù hợp, phát huy thế mạnh của từng môn, từng vận động viên. Lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm tốt điều kiện thi đấu, hậu cần, y tế, dinh dưỡng và phục hồi thể lực. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục quan tâm chế độ, chính sách, hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tài năng và huy động nguồn lực xã hội để phát triển thể thao thành tích cao. Tất cả hướng đến mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm thể thao khu vực và chuẩn bị tốt cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ XI năm 2030 với tư cách địa phương đăng cai.

Đội ngũ huấn luyện viên và vận động viên TP Đà Nẵng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, thành phố tuyên dương, khen thưởng 3 cá nhân môn đua thuyền Rowing đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tổ chức tại Nhật Bản, bao gồm: Huấn luyện viên Tống Hữu Dũng, vận động viên Phạm Thị Huệ và vận động viên Dư Thị Bông. Dịp này, Hội Doanh nhân Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ Đoàn Thể thao Đà Nẵng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ chức từ ngày 1-11 đến 11-12 tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước tranh tài 973 bộ huy chương của 48 môn (63 phân môn). Đoàn Thể thao Đà Nẵng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với hơn 520 vận động viên tranh tài ở 39/48 môn thi đấu. Thành phố hướng đến mục tiêu giành 37 đến 46 Huy chương Vàng, nằm trong top 7 đơn vị dẫn đầu đại hội.