Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 35-40% GRDP vào năm 2030

Đà Nẵng hướng tới kinh tế số chiếm 35-40% GRDP. (Ảnh minh họa)

Theo Kế hoạch số 507/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số đạt 35-40% GRDP.

Thành phố phấn đấu tối thiểu 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số; hình thành ít nhất 1 doanh nghiệp công nghệ số có quy mô 15.000 lao động hoặc doanh thu 2 tỷ USD/năm. Đà Nẵng cũng đặt mục tiêu hoàn thành thí điểm và đưa vào vận hành Sàn dữ liệu thành phố, bảo đảm 100% cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở đúng chuẩn.

Trong các ngành, lĩnh vực, thành phố phấn đấu 70% xã có hợp tác xã ứng dụng công nghệ số; tối thiểu 70% cơ sở du lịch sử dụng nền tảng số; số hóa 90% di sản văn hóa, di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt và 100% danh lam thắng cảnh, điểm du lịch. Doanh thu thương mại điện tử được đặt mục tiêu chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa, trong khi 80% doanh nghiệp dịch vụ logistics sử dụng giải pháp chuyển đổi số.

Đối với công nghiệp, năng lượng, cảng biển, y tế và giáo dục, Đà Nẵng đặt mục tiêu tối thiểu 10 doanh nghiệp công nghiệp chủ lực được triển khai giải pháp chuyển đổi số; 100% cảng biển loại 1 và loại đặc biệt ứng dụng nền tảng quản trị, khai thác cảng.

Trong lĩnh vực y tế, 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Ngành giáo dục hướng tới 100% trường phổ thông sử dụng nền tảng số trong quản trị, dạy học và học bạ số.

Kế hoạch xác định 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tập trung vào hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng và nền tảng số; phát triển kinh tế dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; bảo đảm an ninh mạng, xây dựng niềm tin số; phát triển nguồn nhân lực, công dân số và doanh nghiệp công nghệ số.

Thành phố đồng thời thúc đẩy quản trị số dựa trên dữ liệu, phát triển kinh tế số, xã hội số trong các ngành, lĩnh vực, tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, tuyên truyền nâng cao nhận thức và theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.