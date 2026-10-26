Đà Nẵng đặt mục tiêu giành 46 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Sáng 26.10, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao thành phố tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Lễ xuất quân Đoàn Thể thao TP. Đà Nẵng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện lớn nhất của thể thao thành tích cao Việt Nam, là dịp đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện, phát hiện và khẳng định tài năng thể thao của các địa phương.

Đối với Đà Nẵng, việc tham dự Đại hội không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Mỗi huấn luyện viên, vận động viên đều đại diện cho ý chí, bản lĩnh, tinh thần vượt khó và hình ảnh con người Đà Nẵng năng động, nghĩa tình, giàu khát vọng vươn lên.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện và nguồn lực đầu tư, thể thao thành phố những năm qua vẫn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thành tích của các thế hệ vận động viên đã góp phần khẳng định vị thế thể thao Đà Nẵng trên đấu trường quốc gia, quốc tế và thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi lễ

Tại Đại hội lần thứ X, Đoàn Thể thao Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 981/QĐ-SVHTTDL ngày 20.10.2026 của Sở VHTTDL, gồm 15 thành viên lãnh đạo, chuyên môn và phục vụ, 103 huấn luyện viên cùng 522 vận động viên.

Đoàn tham gia tranh tài ở 39 môn thể thao, với lực lượng được tuyển chọn, chuẩn bị và huấn luyện nghiêm túc. Mục tiêu đặt ra là giành từ 37-46 HCV, xếp hạng 7-8 toàn đoàn theo kế hoạch của UBND thành phố.

Để hoàn thành mục tiêu, lãnh đạo thành phố đề nghị toàn đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và niềm tự hào Đà Nẵng; thi đấu bằng tất cả khả năng, bản lĩnh và nghị lực, nỗ lực trong từng trận đấu, từng cuộc tranh tài để đạt thành tích cao nhất.

Bên cạnh thành tích chuyên môn, các thành viên cần chấp hành nghiêm điều lệ Đại hội, quy định chuyên môn và kỷ luật của đoàn; đề cao tinh thần trung thực, cao thượng, tôn trọng đối thủ và trọng tài, tuyệt đối không sử dụng doping, chất cấm hoặc thực hiện hành vi gian lận. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh vận động viên Đà Nẵng bản lĩnh, văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng trao Cờ xuất quân và tặng hoa cho Đoàn Thể thao thành phố

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Sở VHTTDL, trưởng đoàn, ban huấn luyện và các bộ phận phục vụ phối hợp chặt chẽ, tổ chức điều hành khoa học, bảo đảm tốt các điều kiện về hậu cần, y tế, dinh dưỡng, phục hồi thể lực và an toàn, giúp vận động viên duy trì trạng thái thi đấu tốt nhất.

Đại hội không chỉ là dịp tranh tài mà còn là cơ hội để Đà Nẵng đánh giá thực chất chất lượng đào tạo, huấn luyện, công tác phát hiện và bồi dưỡng tài năng, từ đó rút kinh nghiệm, xây dựng lực lượng kế cận cho những năm tiếp theo.

UBND thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, huấn luyện, chế độ, chính sách dành cho huấn luyện viên, vận động viên; từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và huy động các nguồn lực xã hội cho sự nghiệp phát triển thể thao.

Kết quả tại Đại hội lần này được kỳ vọng sẽ tạo động lực để thể thao Đà Nẵng tiếp tục phát triển, từng bước khẳng định vị thế, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm thể thao của khu vực và chuẩn bị tốt cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ XI năm 2030, khi thành phố dự kiến đảm nhận vai trò địa phương chủ nhà.

Các huấn luyện viên ký cam kết thực hiện chỉ tiêu giao

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi bày tỏ tin tưởng, với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và khát vọng cống hiến, Đoàn Thể thao thành phố sẽ thi đấu tự tin, bản lĩnh, đạt kết quả xứng đáng với công sức tập luyện và sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố.

Bà cũng nhắn gửi mỗi huấn luyện viên, vận động viên hãy mang theo niềm tự hào Đà Nẵng, thể hiện bản lĩnh trong từng trận đấu, góp phần làm rạng danh thể thao thành phố trên đấu trường toàn quốc.

Kết quả tại Đại hội lần này phải trở thành động lực để thể thao Đà Nẵng tiếp tục phát triển, từng bước khẳng định vị thế, hướng đến mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm thể thao của khu vực

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14.11 đến ngày 12.12.2026, với 48 môn và 973 nội dung thi đấu.

Các hoạt động được tổ chức tại TP.HCM, khu vực 1 (TP.HCM trước đây), khu vực 2 (tỉnh Bình Dương trước đây) và khu vực 3 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) và TP. Đồng Nai, tỉnh Đồng Tháp.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 45 ngày 21.11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn; lễ bế mạc tổ chức ngày 12.12 tại Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ.