Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ trẻ em; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và xử lý các hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột, mua bán trẻ em, sử dụng lao động trẻ em trái quy định của pháp luật. Kế hoạch đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các cấp, ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng, doanh nghiệp và toàn xã hội trong thực hiện quyền trẻ em.

Đáng chú ý, đến năm 2030, Đà Nẵng phấn đấu 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau; 100% học sinh được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực trên môi trường mạng và kỹ năng phòng ngừa lao động trẻ em phù hợp với lứa tuổi.

Thành phố đặt mục tiêu 100% công chức, viên chức, người làm công tác bảo vệ trẻ em trong cơ quan quản lý y tế, giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em được nâng cao năng lực. Tỷ lệ doanh nghiệp đang hoạt động, hợp tác xã, hộ gia đình và cơ sở kinh doanh dịch vụ được cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, giảm thiểu lao động trẻ em đạt 90%.

Trẻ em học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh, được gia đình, nhà trường và xã hội quan tâm, bảo vệ. Ảnh: LFS

Về phát triển dịch vụ bảo vệ trẻ em, kế hoạch hướng đến triển khai mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tích hợp, kết nối và chuyển tuyến dịch vụ đa ngành như y tế, giáo dục, công an, trợ giúp pháp lý, tâm lý, công tác xã hội và an sinh xã hội. Trong đó, 97% xã, phường triển khai mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em liên ngành; 100% xã, phường thành lập phòng điều tra thân thiện theo lộ trình, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Một chỉ tiêu quan trọng khác là giảm tỷ lệ trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục ít nhất 5% mỗi năm; giảm tỷ lệ lao động trẻ em (người từ 05-17 tuổi) xuống dưới 1,1%. Thành phố phấn đấu 100% trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi khi được phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, phù hợp; 100% yêu cầu trợ giúp pháp lý cho trẻ em được đáp ứng theo quy định. Đồng thời, 100% trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác được quản lý trên hệ thống cơ sở dữ liệu trẻ em, kết nối dùng chung với các hệ thống liên quan, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư.

Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố đề ra sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn về bảo vệ trẻ em; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và nâng cao năng lực; phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ và can thiệp đối với lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em; tăng cường hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện.

Sở Y tế là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai; chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND thành phố và Bộ Y tế theo quy định.

Kế hoạch cũng quy định các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin về trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột, lao động trái quy định của pháp luật hoặc có nguy cơ bị xâm hại, bóc lột, lao động trái quy định phải kịp thời thông tin đến UBND xã, phường, đặc khu nơi xảy ra vụ việc để tiếp nhận, xử lý theo quy định.