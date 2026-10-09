Đà Nẵng đào tạo gần 300 tay lái sẵn sàng cứu hộ mùa mưa bão

Chiều 9.10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng phối hợp với Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy II tổ chức bế mạc khóa đào tạo, cấp chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026.

Dự lễ bế mạc có Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đà Nẵng; Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo nhà trường và học viên khóa đào tạo.

Học viên nhận chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa

Khai mạc từ ngày 25.8, khóa học có 284 học viên là cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và lực lượng nòng cốt tại cơ sở. Việc đào tạo hướng đến yêu cầu chủ động vận hành phương tiện thủy phục vụ cứu hộ, cứu nạn, nhất là tại những địa bàn thường xuyên ngập sâu, có nguy cơ bị chia cắt, cô lập khi xảy ra mưa lũ.

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ, Bộ CHQS thành phố phối hợp với nhà trường xây dựng chương trình kết hợp kiến thức pháp luật, quy tắc an toàn giao thông đường thủy với kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý tình huống khẩn cấp.

Trong 33 ngày đào tạo lý thuyết và thực hành, học viên được hướng dẫn kiểm tra phương tiện trước khi vận hành; điều động, quay trở, cập và rời bến; phòng ngừa va chạm, xử lý sự cố và thực hành các kỹ năng cứu sinh, cứu hộ.

Học viên thực hành trên sông

Phần thực hành chú trọng khả năng vận dụng vào điều kiện thực tế tại địa phương. Thời tiết bất lợi trong giai đoạn huấn luyện cũng giúp học viên rèn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện, xử trí tình huống sát với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

Đáng chú ý, trong quá trình thực hành, lớp học đã phối hợp với các lực lượng và người dân cứu sống một người bị đuối nước tại chân cầu Thuận Phước.

Sau 2 ngày kiểm tra, sát hạch cuối khóa, 100% học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ theo quy định. Công tác tổ chức, bảo đảm ăn, ở, học tập được các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện chặt chẽ; quá trình đào tạo, kiểm tra bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Kết quả khóa học góp phần củng cố lực lượng vận hành phương tiện thủy tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”.

Với đội ngũ đã qua đào tạo, các địa phương có thêm điều kiện bố trí người lái gắn với phương tiện và phương án ứng phó, nâng cao khả năng tiếp cận khu vực bị ngập, sơ tán người dân, vận chuyển hàng thiết yếu và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.