Ủy viên Ban Quản trị Phòng Thương mại và Công nghiệp Kushiro, Tổng thư ký - ông Shimizu Masahide phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: TRỌNG HUY

Thực hiện Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thông qua Phòng Thương mại và Công nghiệp Kushiro (KCCI) tài trợ, trong suốt thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản triển khai hiệu quả các nội dung của dự án.

Trong hơn 10 năm, thành phố Kushiro và thành phố Đà Nẵng đã cùng nhau nỗ lực chuyển giao công nghệ chế biến thủy sản, nâng cao công tác quản lý chất lượng vệ sinh và xây dựng chuỗi giá trị thủy sản.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: TRỌNG HUY

Trong giai đoạn III hiện tại, với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực tự chủ" và "Luân chuyển nhân lực giữa hai thành phố", thành phố Kushiro đã nỗ lực đào tạo cán bộ đào tạo (trainer) nòng cốt tại địa phương và đưa vào sử dụng hệ thống e-Learning; đồng thời tiến hành thành lập được một "tổ chức tự chủ (ban trù bị thành lập)" mới với sự chung tay hợp tác công - tư để thúc đẩy ngành thủy sản thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, đã đào tạo 16 cán bộ nòng cốt, có ít nhất 8 đơn vị tự xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và bắt đầu trực tiếp hướng dẫn tại cơ sở.

Biên soạn bộ video bài giảng gồm 8 phần bao quát về quản lý vệ sinh, duy trì chất lượng, bảo dưỡng thiết bị..., bàn giao quyền quản trị hệ thống và toàn bộ tài liệu giảng dạy cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, thiết lập cơ chế sử dụng bền vững.

Thành lập "Ban Vận động thành lập Tổ chức Hợp tác công - tư" với nòng cốt là các học viên đã hoàn thành khóa đào tạo để tự chủ phát triển ngành thủy sản sau khi dự án kết thúc.

Xây dựng mạng lưới tiếp nhận thực tập sinh sinh viên, kết nối giữa các trường đại học tại Đà Nẵng, đơn vị trung gian và Phòng Thương mại và Công nghiệp Kushiro.

Thành lập nhóm Facebook tạo không gian giao lưu trực tiếp giữa sinh viên, cựu thực tập sinh kỹ năng, các doanh nghiệp và cơ quan quản lý hai nước Việt Nam - Nhật Bản.