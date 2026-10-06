Đà Nẵng: 'Đánh thức tư duy công nghệ' cho học sinh miền núi

Học sinh thuyết trình về dự án tại Chương trình “Robotics Day”. (Ảnh: THANH TÂM)

Chương trình được triển khai từ cuối tháng 9 đến ngày 18/10, dành cho 300 học sinh trung học cơ sở tại các xã: Hòa Vang, Tiên Phước, Tây Hồ, Hòa Tiến.

Chuỗi chương trình với phương pháp “học thông qua làm”, các em học sinh được trực tiếp trải nghiệm: tìm hiểu kiến thức cơ bản về Robotics, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của robot; thực hành lắp ráp, lập trình và điều khiển robot (như thử thách xe đua thông minh, máy bắn đá...); tư duy thiết kế và giải quyết vấn đề, nhận diện vấn đề, hình thành ý tưởng và lựa chọn giải pháp Robotics phù hợp và thực hành sáng tạo dự án.

Đồng thời, học sinh cũng được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, xây dựng và hoàn thiện dự án, tư duy phản biện và năng lực thuyết trình bảo vệ dự án trước hội đồng chuyên gia.

Các em học sinh lên ý tưởng và thực hành lắp ráp robot. (Ảnh: THANH TÂM)

Các hoạt động được tổ chức góp phần khơi dậy niềm yêu thích khoa học, tư duy sáng tạo và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong lĩnh vực STEAM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học). Từ đó, các em có thể ứng dụng tư duy Robotics và STEAM để xây dựng các kế hoạch, dự án sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề thiết thực ngay tại cộng đồng của mình.

“Robotics Day” cũng hướng đến mục tiêu hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, miền núi tiếp cận với phương pháp nhận diện các vấn đề thực tiễn tại địa phương (như thiên tai, môi trường, nông nghiệp, giao thông miền núi...).