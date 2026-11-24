Tiếng chiêng, tiếng trống ngân vang trong những mùa lễ hội; nhiều phong tục, nghề truyền thống vẫn được đồng bào gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ. Những giá trị ấy góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, làm giàu thêm bản sắc của Đà Nẵng trên hành trình phát triển và hội nhập.

* Thanh âm của đại ngàn

Khi núi rừng và bản làng vẫn còn trong lớp sương mai, những thanh âm ngân dài vang lên của tiếng chiêng, tiếng trống như mời gọi, thúc giục mọi người hòa nhịp cùng không khí lễ hội của đồng bào Ca Dong, M’Nông ở xã Phước Trà (Đà Nẵng) nhân Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày Đại đoàn kết dân tộc.

Hai em bé đồng bào M’Nông bên máng nước trong Lễ cúng tại khu dân cư Bằng La, thôn Tak Xoai, xã Trà Leng năm 2026. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN

Ở khoảng sân rộng trước ngôi nhà dài truyền thống nằm trong khuôn viên Khu di tích Khu ủy V, các chàng trai, cô gái trong trang phục rực rỡ, nụ cười rạng ngời, hòa cùng điệu múa theo nhịp cồng chiêng giữa những tràng pháo tay cổ vũ, reo hò của đông đảo bà con và du khách.

Bên cạnh phần biểu diễn của người lớn, những tiết mục múa cồng chiêng của các em nhỏ cũng gây bất ngờ với người xem, bởi sự phối hợp tiết tấu thành thục, cùng phong thái trình diễn tự tin. Mỗi bài chiêng trong ngày hội hôm nay được các em đánh đúng nhịp, có bài dùng để đón khách, bài khác lại cất lên trong dịp mừng lúa mới cho thấy sự tiếp nối, trao truyền mạch nguồn văn hóa bền vững giữa các thế hệ trong cộng đồng các dân tộc nơi đây.

Tại Phước Trà, các phong tục tốt đẹp và nghề truyền thống luôn được bà con nơi đây trân trọng, gìn giữ trong nhịp sống thường ngày và được tôn vinh, giới thiệu ở mỗi dịp lễ hội, tạo thành bản sắc văn hóa riêng của vùng căn cứ địa cách mạng nơi đây.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, xã Phước Trà vinh dự được chọn là nơi đứng chân, đóng căn cứ cuối cùng của Khu ủy Khu 5, giai đoạn 1973 - 1975. Đặc biệt, chính tại nơi đây đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khu V lần thứ III (15-22/12/1973), một Đại hội cuối cùng của Khu ủy có sứ mệnh lịch sử trọng đại, góp phần quan trọng vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chủ tịch UBND xã Phước Trà Hoàng Văn Hùng cho biết, phát huy truyền thống cách mạng và văn hóa quê hương, với sự quyết tâm của chính quyền địa phương cùng sự chung sức, đồng lòng của nhân dân các thôn, công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương đang từng bước được hình thành, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng.

Những thiếu nữ đồng bào M’Nông hứng dòng nước thiêng trong Lễ cúng máng nước tại khu dân cư Bằng La, thôn Tak Xoai, xã Trà Leng năm 2026. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN

Hiện nay, xã Phước Trà đã hình thành tuyến tham quan, giới thiệu đến du khách những câu chuyện lịch sử hào hùng của vùng căn cứ cách mạng, cùng nét đẹp văn hóa và lòng mến khách của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Đó là di tích làng Ông Tía, một trong những nơi đầu tiên mở đầu cho phong trào đấu tranh vũ trang tại địa bàn miền núi thành phố Đà Nẵng; quần thể khu di tích cấp Quốc gia Khu ủy Khu V rộng gần 20 ha.

Giữa không gian nguyên sơ của núi rừng, du khách có thể dừng chân bên cây chò đôi đặc biệt nằm cạnh dòng suối thơ mộng để lắng nghe câu chuyện tình yêu thủy chung của một chàng trai người M’Nông và cô gái người Ca Dong trong những năm tháng kháng chiến.

Du khách cũng có dịp trải nghiệm nghề đan lát, xâu cườm, trực tiếp tham gia giã gạo, bắn nỏ, thưởng thức ẩm thực truyền thống và mua sắm ở phiên chợ vùng cao với nhiều sản vật dân dã từ núi rừng.

Ngày càng nhiều đoàn khách tìm đến với Phước Trà như một điểm đến trải nghiệm thú vị. Với chất liệu văn hóa đa dạng và đặc sắc trong đời sống của đồng bào các dân tộc, nhiều địa phương miền núi của thành phố Đà Nẵng đang chuyển hóa thành những sản phẩm du lịch cộng đồng.

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đã công bố “Top 100 Điểm chạm Đà Nẵng” năm 2026, mở ra một góc nhìn mới về du lịch, nơi mỗi điểm đến là một câu chuyện, mỗi trải nghiệm là một dấu ấn và mỗi cảm xúc góp phần làm nên sức hấp dẫn riêng của thành phố. Mỗi điểm chạm có câu chuyện riêng, góp phần mở rộng hành trình trải nghiệm và tạo thêm cơ hội để các giá trị bản địa được nhận diện, gìn giữ và lan tỏa.

* Phát huy vai trò chủ thể văn hóa

Thành phố Đà Nẵng có hơn 161.000 người đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 5,5% dân số, cư trú chủ yếu tại 35 xã. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, đời sống văn hóa và tinh thần của bà con được nâng lên rõ rệt. Nhiều lễ hội lớn theo thời gian bị mai một, nay đang được phục dựng lại, qua đó, tạo sự phấn khởi, gắn kết trong cộng đồng.

Tại xã biên giới Hùng Sơn, lễ hội “Khai năm tạ ơn rừng” được đồng bào Cơ Tu phục dựng trở lại cách đây 8 năm tại Làng du lịch sinh thái Pơ mu, đến nay trở thành một trong những lễ hội lớn nhất ở vùng miền núi phía Tây Đà Nẵng.

Lễ hội quy tụ hàng ngàn người từ khắp các bản làng vùng cao nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với Mẹ thiên nhiên, các vị thần núi, thần sông đã che chở, bảo vệ bình yên cho bản làng. Tại lễ hội, nhiều nghi thức truyền thống độc đáo đã được tái hiện, từ dựng cây nêu, dựng lều cúng đến nghi thức dâng lễ vật cúng thần rừng. Ở phần hội, đồng bào nơi đây sẽ cùng hòa mình trong vũ điệu tâng tung da dá, trên nền của tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã giữa núi rừng.

Hai già làng chuẩn bị lễ vật trước khi bước vào Lễ cúng máng nước của đồng bào M’Nông. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN

Ở vùng “Cao sơn ngọc quế”, đồng bào M’Nông xã Trà Leng năm nay cũng rất phấn khởi bởi sau nhiều năm lễ cúng máng nước với quy mô lớn cấp xã đã được phục dựng lại như truyền thống xưa.

Theo già làng Hồ Văn Đề, trong đời sống của bà con vùng cao, nguồn nước không chỉ có ý nghĩa thiết yếu trong sinh hoạt, sản xuất mà còn gắn bó mật thiết với không gian cư trú, đời sống tinh thần, tín ngưỡng và những phong tục truyền thống được hình thành, gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Lễ cúng máng nước là nghi lễ có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện lòng biết ơn đối với thiên nhiên, thần linh đã ban cho cộng đồng nguồn nước phục vụ cuộc sống, đồng thời gửi gắm ước vọng về mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, buôn làng bình an.

Lễ cúng máng nước cũng là dịp để cộng đồng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ niềm vui, thắt chặt tình đoàn kết và cùng nhắc nhở nhau về trách nhiệm giữ gìn nguồn nước, bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ môi trường sinh thái. Những giá trị ấy đã làm nên ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nghi lễ, góp phần khẳng định bản sắc văn hóa và sự gắn bó hài hòa giữa con người với thiên nhiên trong đời sống của đồng bào M’Nông.

Từ thực tiễn tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Leng Hồ Văn Vân cho rằng, bảo tồn văn hóa truyền thống không chỉ là gìn giữ những phong tục, nghi lễ đã có từ lâu đời, quan trọng hơn là làm sao để các giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống, được cộng đồng trân trọng, thực hành và trao truyền một cách tự nhiên, bền vững.

Các già làng thực hiện nghi lễ trong Lễ cúng máng nước tại khu dân cư Bằng La, thôn Tak Xoai, xã Trà Leng năm 2026. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN

Muốn làm được điều đó, cộng đồng phải thực sự là chủ thể, được tham gia, thực hành và chủ động gìn giữ di sản của chính mình. Trong đó, vai trò của các già làng, nghệ nhân, người có uy tín và thế hệ trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thời gian gần đây, nhiều hoạt động biểu diễn, giới thiệu văn hóa của đồng bào vùng cao được tổ chức thường xuyên hơn tại khu vực trung tâm thành phố hay các điểm du lịch ở phố cổ Hội An như trình diễn nghề dệt thổ cẩm, hát múa cồng chiêng, giới thiệu nghề thủ công cùng với nét đẹp trong văn hóa ẩm thực. Các hoạt động này góp phần đưa những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số được lan tỏa và đến gần hơn với du khách.

Năm 2026, thành phố Đà Nẵng sẽ hoàn thành nhiệm vụ thống kê, đánh giá các giá trị văn hóa có nguy cơ mai một, không gian văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số cần bảo tồn, phát huy. Đến năm 2030, thành phố sẽ xây dựng 16 mô hình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng; xây dựng 5 không gian văn hóa truyền thống của các thành phần dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.

Thành phố phấn đấu mỗi xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít nhất có một sản phẩm văn hóa truyền thống như, làng nghề, câu lạc bộ dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống, chợ phiên, khởi nghiệp sáng tạo văn hóa…

Đà Nẵng được xác định là một trong ba cực tăng trưởng du lịch lớn của cả nước, cùng với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao gắn với hoạt động du lịch sẽ góp phần tạo nên bản sắc riêng của thành phố, qua đó, lan tỏa chiều sâu văn hóa, hương vị ẩm thực và nhịp sống bình dị của cộng đồng các dân tộc nơi đây.