Đà Nẵng dành hơn 6.200m² đất vàng trung tâm làm công viên, bãi đỗ xe ngầm

UBND TP. Đà Nẵng vừa thống nhất chủ trương bố trí, sắp xếp lại một số khu đất tại khu vực trung tâm thành phố, phường Hải Châu, nhằm khai thác hiệu quả tài sản công, đồng thời bổ sung không gian công cộng và tiện ích đô thị.

Theo phương án được thống nhất, khu đất tại các số 250, 252, 254 Bạch Đằng và khoảng 1.100m² tại trụ sở cũ số 258 Bạch Đằng sẽ được bố trí để đầu tư xây dựng trụ sở mới của VTV8.

Đối với phần diện tích còn lại khoảng 6.284,6m² tại khu đất số 258 Bạch Đằng và khu đất số 270 Trần Phú (trụ sở UBND quận Hải Châu cũ), thành phố định hướng sử dụng vào các mục đích công cộng. Trong đó, nghiên cứu đầu tư hệ thống giao thông ngầm, bãi đỗ xe ngầm kết hợp công viên cây xanh trên mặt đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

Thành phố thống nhất bố trí địa điểm xây trụ sở mới VTV8, dành phần diện tích còn lại tại khu vực Bạch Đằng – Trần Phú để phát triển hạ tầng ngầm và không gian xanh

Định hướng này nhằm hình thành không gian đô thị hài hòa với khu vực công viên hai đầu cầu Rồng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, đồng thời tăng cường kết nối cảnh quan với sông Hàn. Việc chuyển đổi công năng các khu đất tại vị trí trung tâm được kỳ vọng góp phần bổ sung không gian xanh, cải thiện cảnh quan và tăng tiện ích phục vụ người dân, du khách.

Chủ trương trên được triển khai trong bối cảnh thành phố thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, xử lý và khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Thay vì để các khu đất tiếp tục bỏ trống hoặc sử dụng chưa hiệu quả, Đà Nẵng định hướng rà soát, bố trí lại công năng phù hợp với quy hoạch và nhu cầu phát triển đô thị.

Để triển khai, UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND phường Hải Châu và các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất tại cơ sở số 258 Bạch Đằng theo quy định.

Song song đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã tổ chức dọn vệ sinh khu đất, góp phần bảo đảm cảnh quan, vệ sinh môi trường và từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc sử dụng quỹ đất theo định hướng của thành phố.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cho biết, với vai trò đơn vị được giao tiếp nhận và quản lý quỹ nhà, đất, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai nhiệm vụ, bảo đảm việc quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển đô thị.

Việc nghiên cứu chuyển đổi các khu đất công tại khu vực trung tâm thành không gian công cộng, công viên cây xanh và hạ tầng giao thông ngầm không chỉ góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất mà còn mở thêm dư địa phát triển các tiện ích đô thị, hướng đến nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân Đà Nẵng.