Đà Nẵng đánh giá, xếp loại các trường đại học, cao đẳng năm học 2025 - 2026

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp. Ảnh: NGỌC HÀ

Căn cứ Quyết định số 4255/QĐ-UBND ngày 21/9/2026 của UBND thành phố thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ các trường đại học, cao đẳng trực thuộc UBND thành phố năm học 2025 - 2026, Sở Nội vụ đã tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đề nghị công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các trường đại học, cao đẳng trực thuộc UBND thành phố năm học 2025 - 2026.

Các trường này gồm: Trường Đại học Quảng Nam, Trường Cao đẳng Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Quảng Nam (cũ) (nay sáp nhập vào Trường Cao đẳng Đà Nẵng), Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng.

Trong đó, Trường Cao đẳng Đà Nẵng được đề xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 3 trường còn lại được đề xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu đồng ý với 9/9 phiếu thông qua kết quả trên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, kết quả trên được Hội đồng thẩm định căn cứ vào tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 5/12/2025 và bảng chấm điểm đối với các trường thuộc UBND thành phố. Trên tinh thần công khai, minh bạch và trung thực, Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu đúng quy trình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Nội vụ hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ và trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định đánh giá, xếp loại đối với 4 trường.