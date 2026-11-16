Đà Nẵng dành "đất vàng" xây trụ sở VTV8, phát triển không gian công cộng

Khu đất trụ sở VTV8 trên đường Bạch Đằng, TP Đà Nẵng. Ảnh XM.

Theo thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng ngày 16/11, UBND TP Đà Nẵng vừa thống nhất phương án bố trí lại quỹ đất tại khu vực đường Bạch Đằng để đầu tư xây dựng mới trụ sở Đài Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên (VTV8) và hình thành không gian công cộng phục vụ người dân.

Các khu đất nằm trên đường Bạch Đằng, một trong những tuyến phố có vị trí đắc địa tại trung tâm Đà Nẵng, tiếp giáp sông Hàn và sở hữu lợi thế về cảnh quan, giao thông, kết nối với các khu vực thương mại, dịch vụ và hành chính của thành phố. Đây được xem là quỹ đất có giá trị cao trong không gian đô thị ven sông Hàn.

Theo phương án sắp xếp, Đà Nẵng bố trí khu đất tại số 250, 252, 254 Bạch Đằng và khoảng 1.100 m² tại trụ sở cũ số 258 Bạch Đằng để thực hiện dự án xây dựng mới trụ sở VTV8.

Phần diện tích còn lại khoảng 6.284 m² tại khu đất số 258 Bạch Đằng và khu đất số 270 Trần Phú (trụ sở UBND quận Hải Châu cũ) được định hướng sử dụng vào mục đích phục vụ công cộng, bao gồm giao thông ngầm, bãi đỗ xe ngầm, công viên cây xanh trên mặt đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

Định hướng này nhằm tạo lập không gian đô thị hài hòa với công viên hai đầu cầu Rồng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, đồng thời tăng cường kết nối cảnh quan với sông Hàn. Việc rà soát, sắp xếp các cơ sở nhà, đất không chỉ giải quyết vấn đề quản lý tài sản công mà còn chuyển đổi công năng phù hợp, bổ sung tiện ích phục vụ cộng đồng.

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND phường Hải Châu và đơn vị liên quan thực hiện thủ tục sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất tại cơ sở số 258 Bạch Đằng theo quy định.