Đà Nẵng dành 11,8 tỷ đồng phát triển công nghệ chiến lược, công nghiệp công nghệ số năm 2027

Đại diện các đơn vị ký kết hợp tác tổ chức SIF 2026.

Theo Kế hoạch, thành phố tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng số; hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và nâng cao năng lực; phát triển doanh nghiệp công nghệ số; đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường. Trên lĩnh vực hạ tầng, sẽ phát triển mạng 5G, phấn đấu phủ sóng 99% dân số, sẵn sàng triển khai thử nghiệm 6G và đưa vào hoạt động thêm tối thiểu 2 tuyến cáp quang biển mới; đồng thời khai thác 5G, IoT, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo phục vụ phát triển công nghiệp công nghệ số. Cùng với đó, sẽ đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu cho giảng viên, sinh viên và tối thiểu 2 cuộc thi ICT, AI Hackathon. Đồng thời, hỗ trợ tối thiểu 5 dự án khởi nghiệp sáng tạo, 1 dự án đổi mới công nghệ, cập nhật cơ sở dữ liệu hệ sinh thái vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.