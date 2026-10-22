Đà Nẵng đăng cai vòng bán kết khu vực miền Trung và chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2026

Cuộc thi VEDC 2026 do Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam phối hợp với VKU và các đơn vị liên quan tổ chức, với chủ đề “AI nhúng cho hệ thống IoT thông minh” nhằm hướng đến việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong sinh viên; khuyến khích phát triển các sản phẩm điện tử có tính ứng dụng, đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo, đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp.

Sau vòng sơ loại, Ban tổ chức lựa chọn 36 đội thi xuất sắc vào vòng bán kết toàn quốc. Sau quá trình xác nhận tham gia, 5 đội rút lui, còn 31 đội chính thức tranh tài, gồm 11 đội khu vực miền Bắc, 9 đội khu vực miền Trung và 11 đội khu vực miền Nam. Vòng bán kết miền Bắc diễn ra ngày 21/10 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự; hai khu vực miền Trung và miền Nam cùng thi đấu ngày 24/10, lần lượt tại VKU và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại vòng bán kết khu vực miền Trung, các đội sẽ trình diễn sản phẩm đã phát triển từ ý tưởng ban đầu, đồng thời bảo vệ thiết kế kỹ thuật trước hội đồng giám khảo. Nội dung đánh giá tập trung vào mô hình hệ thống, nguyên lý hoạt động, sơ đồ mạch nguyên lý, thiết kế mạch in (PCB), thuật toán, phần cứng, phần mềm và kế hoạch triển khai sản phẩm. Qua đó, các đội có cơ hội chứng minh tính khả thi, hiệu quả và khả năng ứng dụng của giải pháp trong thực tiễn.

Năm nay, cuộc thi thu hút 270 đội với 1.017 sinh viên đến từ 61 trường đại học, học viện, cao đẳng và viện nghiên cứu trên cả nước. Ban tổ chức dự kiến lựa chọn 10 đội có kết quả nổi bật tại vòng bán kết vào vòng chung kết toàn quốc, tổ chức ngày 25/11/2026 tại VKU (Đại học Đà Nẵng).