Đà Nẵng đăng cai tổ chức chuỗi hội thảo khoa học quốc tế trong lĩnh vực y tế

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu khai mạc Hội nghị Y học Trường thọ và Lão hóa khỏe mạnh Đà Nẵng.

Đầu tiên là Hội nghị Y học Trường thọ và Lão hóa khỏe mạnh Đà Nẵng (Da Nang Longevity Summit 2026) với chủ đề chuyên sâu về Y học Trẻ hóa và Trường thọ do Mạng lưới Đầu tư Nước ngoài Đà Nẵng (DNFIN) phối hợp với Công ty Thể thao Công nghệ cao Evo Việt Nam tổ chức. Sự kiện quy tụ hơn 150 đại biểu là các chuyên gia khoa học lão hóa, bác sĩ lâm sàng, nhà quản lý quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ y tế cùng đại diện các cơ quan hoạch định chính sách trong nước và quốc tế. Đặc biệt, hội nghị có sự góp mặt của các nhà nghiên cứu sinh y hàng đầu từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS), cùng nhiều chuyên gia y học lối sống và lãnh đạo đổi mới y tế quốc tế. Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung thảo luận chuyên sâu về sinh học quá trình lão hóa, chỉ số sinh học đo lường tuổi sinh học, sức khỏe chuyển hóa và thần kinh, y học sức khỏe phụ nữ, cùng mô hình phát triển hạ tầng du lịch y tế – trường thọ. Song song với đó là các hoạt động trải nghiệm phương pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của đội ngũ chuyên gia.

Phát biểu tại sự kiện này, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, khi tuổi thọ trung bình ngày càng nâng cao, vấn đề già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với mỗi quốc gia, địa phương; đòi hỏi phải chuyển từ tư duy điều trị bệnh sang chủ động phòng bệnh và nâng cao chất lượng sống. Đối với TP Đà Nẵng, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững, thông qua việc phát triển y tế chuyên sâu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế. Theo đó, lãnh đạo thành phố kỳ vọng, đây sẽ là diễn đàn khoa học có ý nghĩa, tạo cơ hội để các chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở y tế và doanh nghiệp trong nước, quốc tế trao đổi kinh nghiệm, cập nhật những tiến bộ mới, chia sẻ các mô hình và giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực y học trường thọ và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Qua đó, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại TP Đà Nẵng trong thời gian tới. Lãnh đạo thành phố cam kết sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, chuyên gia và doanh nghiệp đến tìm hiểu, triển khai các hoạt động hợp tác vì lợi ích của cộng đồng và sự phát triển chung của thành phố.

Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng trao tặng quà lưu niệm cho các báo cáo viên đến từ Bệnh viện Đại học Nice (Pháp).

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi dự và phát biểu khai mạc Hội nghị ngành Nhãn khoa Việt Nam.

Là diễn đàn khoa học lớn và uy tín nhất của ngành Nhãn khoa Việt Nam quy tụ sự tham gia của hơn 3.000 đại biểu và gần 400 bài báo cáo khoa học, hội nghị là dịp để ngành cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý về mắt và chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng. Đây cũng là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học gặp gỡ, trao đổi, tăng cường kết nối, cùng thảo luận và định hướng chiến lược phát triển ngành nhãn khoa trong thời gian tới, tất cả vì mục tiêu chung: bảo vệ, chăm sóc và mang lại ánh sáng cho hàng triệu người dân Việt Nam. Tại diễn đàn, lãnh đạo thành phố bày tỏ niềm vinh dự khi Đà Nẵng được chọn đăng cai tổ chức hội nghị nhãn khoa toàn quốc, đồng thời kỳ vọng, thông qua Hội nghị sẽ có nhiều kiến thức mới được chia sẻ, cập nhật và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần giải quyết các thách thức lớn trong công tác phòng, chống mù lòa và chăm sóc mắt cộng đồng tại TP Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. “TP Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Y tế, sự đồng hành của Hội Nhãn khoa Việt Nam, cùng với sự chia sẻ, hỗ trợ của các chuyên gia, bác sĩ nhãn khoa trên cả nước, để Đà Nẵng thực sự trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe mắt chất lượng cao, phục vụ nhân dân thành phố và toàn khu vực”- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi bày tỏ.

* Cũng trong ngày 13-11, Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp Bệnh viện Đại học Nice (CHU de Nice, Pháp) tổ chức Hội thảo quốc tế Đà Nẵng - Nice 2026 về phẫu thuật thần kinh và ung thư thần kinh, với chủ đề "Những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị u hệ thần kinh trung ương - Ứng dụng kính hiển vi huỳnh quang, công nghệ robot trong phẫu thuật thần kinh". Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế đã cùng trao đổi kinh nghiệm ứng dụng các công nghệ hiện đại như kính hiển vi huỳnh quang và robot trong phẫu thuật thần kinh; đồng thời cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị u hệ thần kinh trung ương. Hội thảo là dịp để đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng cập nhật các tiến bộ kỹ thuật, tiếp cận công nghệ hiện đại, trao đổi kinh nghiệm thực hành, góp phần nâng cao độ chính xác và hiệu quả trong phẫu thuật các bệnh lý thần kinh phức tạp.