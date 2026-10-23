Đà Nẵng đăng cai Hội nghị ngành Nhãn khoa Việt Nam năm 2026

Theo đó, điểm nhấn của hội nghị năm nay là sự kết hợp của Hội Nhãn khoa Việt Nam và hội nghị của Nhóm nghiên cứu viêm mắt Đông Dương, với sự tham dự của gần 3.000 đại biểu là các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế trong nước và quốc tế. Đây được xem là sự kiện thường niên quan trọng và có quy mô chuyên môn lớn nhất trong năm của ngành mắt tại Việt Nam.

Theo chương trình, hội nghị có một phiên toàn thể, 19 chuyên đề chuyên sâu và hơn 200 báo cáo khoa học, tập trung vào nhiều lĩnh vực như phẫu thuật Phaco, glôcôm, dịch kính - võng mạc, nhãn nhi, khúc xạ, tạo hình thẩm mỹ mắt, chấn thương mắt và thần kinh nhãn khoa. Hội nghị là dịp để các chuyên gia cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị các bệnh về mắt; trao đổi kinh nghiệm thực hành lâm sàng, thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật và tăng cường hợp tác quốc tế. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh chuyên ngành nhãn khoa và chăm sóc sức khỏe thị giác cho người dân.