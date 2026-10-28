Đà Nẵng đăng cai cuộc thi công nghệ thông tin dành cho thanh thiếu niên khuyết tật

GITC 2026 diễn ra từ ngày 27 - 29/10 tại Đà Nẵng với sự tham gia của các thanh niên khuyết tật, chuyên gia, người hỗ trợ và đại biểu quốc tế.

Vòng Chung kết Cuộc thi Thách thức Công nghệ thông tin toàn cầu dành cho thanh thiếu niên khuyết tật (Global IT Challenge for Youth with Disabilities – GITC 2026), diễn ra từ ngày 27 - 29/10 tại Đà Nẵng.

Năm 2026, Việt Nam đăng cai sự kiện với sự phối hợp tổ chức của Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống - Doanh nghiệp xã hội, Đại học Duy Tân và các đơn vị liên quan.

Khởi nguồn tại Hàn Quốc năm 1992, GITC phát triển thành cuộc thi quốc tế từ năm 2011, thu hút khoảng 5.000 thanh niên khuyết tật đến từ hơn 40 quốc gia. Chương trình hướng đến nâng cao năng lực công nghệ, mở rộng cơ hội học tập, việc làm và thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của người khuyết tật trong xã hội.

Thí sinh tham dự Vòng Chung kết Cuộc thi Thách thức Công nghệ thông tin toàn cầu dành cho thanh thiếu niên khuyết tật.

Trong khuôn khổ của Vòng chung kết, sáng 28/10, Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống - Doanh nghiệp xã hội phối hợp với Đại học Duy Tân tổ chức hội thảo quốc tế “Từ chuyển đổi số đến AI hòa nhập: Mở rộng kỹ năng, quyền và cơ hội cho người khuyết tật”.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế, tập trung trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp và chính sách hỗ trợ thanh thiếu niên khuyết tật nâng cao năng lực công nghệ thông tin, tiếp cận các công cụ số và thích ứng với những thay đổi của xã hội trong thời đại công nghệ.

Một trong những nội dung được quan tâm tại hội thảo là tham luận “Trí tuệ nhân tạo hòa nhập: Cơ hội, rủi ro và tương lai của người khuyết tật”. Trong bối cảnh AI ngày càng tác động đến cách con người học tập, làm việc và giao tiếp, việc bảo đảm người khuyết tật có thể tiếp cận, sử dụng công nghệ trở thành yêu cầu quan trọng.

Bên cạnh cơ hội hỗ trợ học tập, phát triển kỹ năng và nâng cao khả năng làm việc, việc ứng dụng AI cũng đặt ra vấn đề về khả năng tiếp cận, những rủi ro có thể phát sinh và yêu cầu bảo đảm quyền lợi của người khuyết tật. Vì vậy, phát triển công nghệ cần đi đôi với việc tạo điều kiện để các nhóm yếu thế được thụ hưởng những lợi ích mà công nghệ mang lại.

Các đại biểu cũng trao đổi về robot học thần kinh và tiến bộ trong kỹ thuật phục hồi chức năng. Những nội dung này góp phần mở rộng góc nhìn về khả năng ứng dụng công nghệ trong hỗ trợ người khuyết tật, từ phục hồi chức năng đến nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng cơ hội tham gia các hoạt động xã hội.

Anh Shin Kihun (thí sinh đoạt giải GITC năm 2011, hiện là nghiên cứu sinh ngành Trí tuệ nhân tạo tại Đại học Quốc gia Pusan, Hàn Quốc) chia sẻ tại ﻿hội thảo.

Thông qua các tham luận, hội thảo hướng đến thúc đẩy cách tiếp cận bao trùm trong chuyển đổi số, trong đó người khuyết tật không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn có cơ hội chủ động học tập, sáng tạo và đóng góp cho cộng đồng.

Ngoài các nội dung chuyên môn, hội thảo còn mang đến những câu chuyện thực tế về hành trình vượt qua rào cản, tiếp cận công nghệ và khẳng định năng lực của người khuyết tật. Hai diễn giả được giới thiệu là bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống, và ông Shin Ki-hun, thí sinh GITC năm 2011, hiện là nghiên cứu sinh ngành Trí tuệ nhân tạo tại Đại học Quốc gia Pusan, Hàn Quốc.

Những câu chuyện này góp phần truyền cảm hứng, đồng thời cho thấy ý nghĩa của việc tạo cơ hội tiếp cận giáo dục, đào tạo kỹ năng và công nghệ đối với quá trình phát triển của người khuyết tật.