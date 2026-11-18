Ngày 18/11, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết cẩm nang du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet vừa giới thiệu bài viết “11 Best Places to Visit in Vietnam in 2027” (11 điểm đến nên ghé thăm tại Việt Nam năm 2027), mang đến những gợi ý để du khách lên kế hoạch khám phá Việt Nam trong năm tới.

Trong đó Đà Nẵng được lựa chọn là một trong những điểm đến hàng đầu của năm. Ở vị trí đầu tiên trong danh sách, Đà Nẵng được Lonely Planet giới thiệu là điểm đến lý tưởng dành cho những ai tìm kiếm nhịp sống thư thái tại một thành phố biển.

Hoạt động vui chơi giải trí tại biển Đà Nẵng được Lonely Planet đánh giá cao. Ảnh: Nguyễn Tú.

Cẩm nang khắc họa hình ảnh một đô thị miền Trung đang phát triển mạnh mẽ, sạch đẹp và tiến bộ, đồng thời vẫn giữ được nét duyên và cảm giác gần gũi của một thành phố nhỏ.

Nằm ở miền Trung Việt Nam, Đà Nẵng được thiên nhiên ưu ái với danh thắng Ngũ Hành Sơn, bãi biển Mỹ Khê trải dài và bầu không khí thư giãn. Những trải nghiệm ấy tạo nên một hành trình linh hoạt, nơi du khách có thể kết hợp khám phá cảnh quan núi đá, dành thời gian bên biển và cảm nhận đời sống đô thị trong cùng một chuyến đi.

Lonely Planet dành sự quan tâm cho bán đảo Sơn Trà, nơi mang đến những khoảng lặng giữa thiên nhiên và tầm nhìn rộng mở ra bờ biển. Từ đây, sức hấp dẫn của điểm đến còn được mở rộng qua các chuyến đi trong ngày kết nối ba di sản được UNESCO ghi danh: hệ thống lăng tẩm, đền đài của Huế; các đền tháp Chăm tại Mỹ Sơn; và phố cổ Hội An đẹp như tranh.

Hải Vân quan, cửa ngõ Đà Nẵng và Huế. Ảnh: Nguyễn Tú.

Trong đó, Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn nằm trên địa bàn TP Đà Nẵng, còn Quần thể Di tích Cố đô Huế thuộc TP Huế. Khả năng kết nối biển, thiên nhiên và những không gian di sản khác nhau giúp du khách có thêm lựa chọn để xây dựng hành trình khám phá miền Trung.

Ẩm thực đặc sắc là một lý do khác khiến Đà Nẵng được đánh giá cao. Theo Lonely Planet, sự kết hợp giữa cảnh quan, bầu không khí dễ chịu và những trải nghiệm ăn uống hấp dẫn khiến việc Đà Nẵng trở thành điểm đến duy nhất của Việt Nam góp mặt trong Best in Travel 2027 là điều không bất ngờ. Đây là danh sách thường niên của cẩm nang về những điểm đến hàng đầu cho năm tiếp theo.

Bên cạnh biển và di sản, bài viết gợi ý du khách dành thời gian xem Cầu Rồng phun lửa, phun nước vào lúc 21 giờ các ngày cuối tuần và ngày lễ. Màn trình diễn diễn ra trong vài phút, mang đến một trải nghiệm đặc trưng khi khám phá Đà Nẵng về đêm.

Lonely Planet khuyên du khách đến sớm để chọn vị trí quan sát thuận lợi. Đồng thời, nên chủ động sắp xếp lộ trình, tránh di chuyển qua Cầu Rồng và cầu Sông Hàn trong khoảng 20:30–21:30 vào các ngày cuối tuần và ngày lễ, khi giao thông quanh khu vực có thể ùn tắc. Gợi ý này giúp du khách kết hợp việc thưởng thức màn trình diễn với thời gian dạo phố, ngắm cảnh và cảm nhận không gian bên sông Hàn.

Các hoạt động văn hóa truyền thống của Hội An thu hút du khách. Ảnh: Nguyễn Tú.

Cũng tại TP Đà Nẵng, phố cổ Hội An xuất hiện tại gợi ý thứ 7 của Lonely Planet. Với vẻ duyên dáng và xinh đẹp, phố cổ mở ra góc nhìn về những lớp lịch sử của Việt Nam thông qua kiến trúc, hoạt động giao thương và đời sống văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Việc tiếp tục được một cẩm nang du lịch quốc tế giới thiệu góp phần củng cố hình ảnh và sức hút của thương hiệu du lịch Đà Nẵng. Khi du khách đang tìm kiếm cảm hứng cho những chuyến đi năm 2027, các gợi ý từ Lonely Planet mang đến thêm một lý do để lựa chọn Đà Nẵng, từ cảm hứng trên những trang cẩm nang đến hành trình trực tiếp khám phá và cảm nhận điểm đến.