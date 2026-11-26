Lực lượng Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh minh họa: VŨ TIẾN DŨNG

Năm 2026, trong bối cảnh vận hành mô hình Thi hành án dân sự một cấp gắn với chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng án tăng cao, toàn ngành đã bám sát Nghị quyết số 34/2026/QH16 của Quốc hội, Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy để chủ động điều hành, hoàn thành vượt mức nhiều nhiệm vụ trước thời hạn.

Từ ngày 1/1 đến 22/11/2026, trong 24.491 việc có điều kiện thi hành (trên tổng số 38.836 việc), Đà Nẵng đã giải quyết xong 21.051 việc (tăng 26,78% so với cùng kỳ năm 2025), đạt 85,95%, vượt 2,1% chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao.

Về tiền, trong hơn 8.331 tỷ đồng có điều kiện thi hành (trong hơn 39.210 tỷ đồng phải thi hành), toàn ngành đã thu về hơn 5.595 tỷ đồng, đạt 67,16%, vượt 10,96% chỉ tiêu bộ giao, xếp thứ 1/34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ thi hành xong cả về việc lẫn về tiền.

Nhờ sự phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố với các cấp, 116/130 bản án hành chính đã được thi hành dứt điểm, đạt 89,23%.

Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thi hành án dân sự Đà Nẵng đã chuẩn hóa dữ liệu căn cước công dân cho hơn 60.900 trên tổng số hơn 63.800 đương sự (đạt 95,3%, xếp thứ 5/34 địa phương), khai thác Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và tống đạt 100% văn bản đủ điều kiện (hơn 11.400 văn bản) qua VNeID với tỷ lệ thành công 88,5% (xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố).

Việc chuẩn hóa thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xác minh, quản lý hồ sơ và khai thác dữ liệu phục vụ công tác, hướng tới giảm bớt thủ tục, tiết kiệm thời gian và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động thi hành án.