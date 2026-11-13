Đà Nẵng dẫn đầu 11 điểm đến Việt Nam được Lonely Planet gợi ý

Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng cho biết, cẩm nang du lịch quốc tế Lonely Planet vừa đăng tải bài viết “11 Best Places to Visit in Vietnam in 2027” (11 điểm đến nên ghé thăm tại Việt Nam năm 2027) của tác giả Joe Bindloss, giới thiệu những điểm đến nổi bật để du khách lên kế hoạch khám phá Việt Nam trong năm tới.

Danh sách được Lonely Planet lựa chọn từ các điểm đến thuộc chương trình Best in Travel 2027, kết hợp với những địa danh được các chuyên gia du lịch thường xuyên quay lại, dựa trên cẩm nang du lịch Việt Nam và trải nghiệm thực tế của đội ngũ tác giả.

Với sự đa dạng từ cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử đến những bãi biển đẹp và đô thị sôi động, Việt Nam được đánh giá là điểm đến có thể đáp ứng nhiều nhu cầu trải nghiệm. Trong đó, Đà Nẵng nổi bật khi trở thành địa phương duy nhất của Việt Nam được lựa chọn vào danh sách Best in Travel 2027.

Du khách tham quan phố cổ Hội An

Đà Nẵng hấp dẫn với biển, thiên nhiên và di sản

Được xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách, Đà Nẵng được Lonely Planet đánh giá là điểm đến lý tưởng cho những du khách muốn tận hưởng nhịp sống thư thái của một thành phố biển.

Cẩm nang giới thiệu Đà Nẵng là đô thị miền Trung đang phát triển năng động, có diện mạo sạch đẹp, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng và sự gần gũi.

Những lợi thế về cảnh quan là điểm nhấn trong bài viết. Từ danh thắng Ngũ Hành Sơn, bãi biển Mỹ Khê đến bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm, từ khám phá thiên nhiên, nghỉ dưỡng bên biển đến tận hưởng nhịp sống đô thị.

Bãi biển Mỹ Khê trải dài và bầu không khí thư giãn

Đặc biệt, Lonely Planet gợi ý du khách dành thời gian khám phá bán đảo Sơn Trà, nơi có không gian thiên nhiên yên bình và tầm nhìn rộng mở hướng ra biển. Từ Đà Nẵng, du khách cũng có thể thực hiện các chuyến đi trong ngày đến những di sản nổi tiếng của miền Trung như Quần thể Di tích Cố đô Huế, Khu đền tháp Mỹ Sơn và Đô thị cổ Hội An.

Sự kết nối thuận tiện giữa các điểm đến này tạo điều kiện để du khách kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một hành trình, từ khám phá cảnh quan biển, núi đến tìm hiểu chiều sâu văn hóa, lịch sử của vùng đất miền Trung.

Bên cạnh cảnh quan và di sản, ẩm thực cũng là yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn của Đà Nẵng. Theo Lonely Planet, sự kết hợp giữa cảnh quan, bầu không khí dễ chịu, nhịp sống năng động và những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc khiến thành phố trở thành lựa chọn nổi bật đối với du khách quốc tế.

Lonely Planet dành sự quan tâm cho bán đảo Sơn Trà, nơi mang đến những khoảng lặng giữa thiên nhiên và tầm nhìn rộng mở ra bờ biển

Cầu Rồng - trải nghiệm không nên bỏ lỡ khi về đêm

Một trong những trải nghiệm được Lonely Planet gợi ý khi đến Đà Nẵng là xem Cầu Rồng phun lửa, phun nước vào lúc 21h các ngày cuối tuần và dịp lễ. Đây là hoạt động thu hút đông đảo người dân, du khách, tạo nên điểm nhấn cho không gian du lịch về đêm của thành phố.

Cẩm nang khuyến nghị du khách nên đến sớm để lựa chọn vị trí quan sát thuận lợi, đồng thời chủ động sắp xếp lịch trình di chuyển. Đặc biệt, cần lưu ý hạn chế đi qua khu vực Cầu Rồng và cầu Sông Hàn trong khoảng 20h30 đến 21h30 vào cuối tuần, ngày lễ do giao thông quanh khu vực có thể đông đúc.

Những gợi ý này không chỉ giúp du khách thuận tiện thưởng thức màn trình diễn mà còn có thêm thời gian dạo phố, ngắm cảnh và khám phá các hoạt động về đêm bên sông Hàn.

Du khách xem Cầu Rồng phun lửa, phun nước

Hội An - điểm đến dành cho người yêu không gian hoài cổ

Ở vị trí thứ 7 trong danh sách, Hội An được Lonely Planet giới thiệu là điểm đến phù hợp với những du khách yêu thích vẻ đẹp hoài cổ và muốn tìm hiểu chiều sâu lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Bài viết nhấn mạnh vai trò của Hội An trong lịch sử giao thương quốc tế. Từng là một trong những thương cảng quan trọng của châu Á, phố Hội đón nhiều thương nhân từ Nhật Bản, Tây Ban Nha và Bắc Mỹ đến buôn bán, góp phần tạo nên sự thịnh vượng của vùng đất này.

Dấu ấn của một thương cảng sầm uất vẫn hiện diện qua hệ thống nhà buôn, kho trà, những cây cầu có mái che, hội quán mang phong cách kiến trúc Trung Hoa cùng các đền miếu Nho giáo và chùa Phật giáo. Những công trình kiến trúc được bảo tồn qua nhiều thế hệ đã tạo nên diện mạo đặc trưng, làm nên sức hút riêng của Đô thị cổ Hội An.

Theo Lonely Planet, hành trình khám phá Hội An không chỉ dừng lại ở việc tham quan các công trình kiến trúc. Du khách có thể lưu lại nhiều ngày để trải nghiệm các lớp học nấu ăn, tìm hiểu cách làm bánh hoa hồng trắng, gỏi cuốn hoặc đặt may trang phục theo số đo tại những cửa hàng may truyền thống.

Ngoài ra, cẩm nang còn gợi ý du khách kết hợp hành trình từ phố cổ đến khu vực miền núi phía Tây Đà Nẵng, nghỉ lại tại homestay cộng đồng ở làng Bhơ Hôồng của người Cơ Tu. Đây là trải nghiệm giúp du khách khám phá thêm văn hóa bản địa, mở rộng hành trình từ không gian di sản đô thị đến đời sống cộng đồng miền núi.

Đà Nẵng được Lonely Planet lựa chọn ở vị trí đầu tiên trong danh sách 11 điểm đến nên ghé thăm tại Việt Nam năm 2027

Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch quốc tế

Ngoài Đà Nẵng, Hội An, danh sách 11 điểm đến nên ghé thăm tại Việt Nam năm 2027 của Lonely Planet còn có nhiều địa danh nổi tiếng như Hà Nội, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Huế, vịnh Lan Hạ và vịnh Bái Tử Long, Phú Quốc, Hà Giang, TP.HCM và Vườn quốc gia Ba Bể.

Mỗi điểm đến mang một nét đặc trưng riêng, từ trải nghiệm văn hóa, lịch sử, khám phá hang động, du lịch biển đảo đến tìm hiểu đời sống bản địa và thiên nhiên.

Việc Đà Nẵng được xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách, đồng thời là điểm đến duy nhất của Việt Nam góp mặt trong Best in Travel 2027, tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của thành phố đối với thị trường du lịch quốc tế.

Cùng với Hội An ở vị trí thứ 7, những gợi ý từ Lonely Planet góp phần quảng bá hình ảnh du lịch miền Trung, mở thêm cơ hội thu hút du khách quốc tế đến khám phá và trải nghiệm trong năm 2027.