Đà Nẵng: Đặc sắc Lễ hội Tịch điền phường Điện Bàn Bắc

Thực hiện nghi lễ cày Tịch Điền. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Tại vùng đất Điện Tiến trước đây, Lễ hội Tịch điền là nét đẹp văn hóa truyền thống của làng Diệm Sơn được tổ chức vào ngày 1/10 Âm lịch hằng năm và nhân dân gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Quang cảnh lễ hội Tịch điền. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Trong không gian của lễ hội năm nay, các nghi lễ truyền thống như: Lễ cúng Thần Nông, Lễ tế Thành Hoàng và nghi thức Tịch điền được tổ chức trang nghiêm. Sau phần lễ, những đường cày đầu tiên không chỉ tái hiện phương thức lao động của cha ông mà còn gửi gắm ước vọng về một mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, bình yên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Điện Bàn Bắc Nguyễn Thị Minh Châu chia sẻ, Lễ hội Tịch điền năm nay được tổ chức trong không gian phát triển mới. Dù địa giới, tên gọi hành chính có thể thay đổi, nhưng lịch sử, văn hóa, tình làng nghĩa xóm và những giá trị tốt đẹp, bản sắc của từng vùng quê tiếp tục được gìn giữ, phát huy.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Điện Bàn Bắc Nguyễn Thị Minh Châu phát biểu tại Lễ hội Tịch điền. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Từ ý nghĩa của Lễ hội Tịch điền, toàn phường Điện Bàn Bắc sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo; mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trên cùng một đơn vị diện tích.

Máy móc thực hiện nghi thức cày Tịch Điền và người dân gieo hạt giống, cầu mong cuộc sống đủ đầy, ấm no, hạnh phúc. (Ảnh: QUÂN VẠN)

“Các phòng, ban chức năng liên quan của địa phương cần phối hợp, theo dõi chặt chẽ, phối hợp người dân lựa chọn để đưa vào sản xuất những giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng và đặc điểm canh tác của từng vùng; đồng thời áp dụng các quy trình kỹ thuật phù hợp, sử dụng giống, phân bón và nguồn nước hợp lý, hướng đến sản xuất an toàn, hiệu quả và bền vững. Tinh thần trọng nông của lễ hội cần tiếp tục được thể hiện bằng những đổi mới cụ thể trong sản xuất”, đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu nói.

Đoàn du khách Na Uy tham gia trải nghiệm xuống đồng cày ruộng, cấy lúa tại Lễ hội Tịch điền. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Dịp này, phường Điện Bàn Bắc cũng ra mắt Tour du lịch trải nghiệm “Một ngày làm nhà khoa học nông nghiệp hữu cơ”.

Tại đây, du khách được tham quan không gian thờ cúng, nét văn hóa nông nghiệp truyền thống; trải nghiệm xuống đồng cày ruộng, cấy lúa, bắt cá và tìm hiểu nghi lễ cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu của Lễ hội Tịch điền; tham quan trải nghiệm sản phẩm OCOP tại làng hoa Hà Đông; tham quan làng Đông Quang và Trải nghiệm “Biến phế phẩm thành vàng”; Cooking class: “Vào vườn hái nấm - Trải nghiệm vị quê”.