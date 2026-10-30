Đà Nẵng: Cụm thi đua số 2 chia sẻ kinh nghiệm đổi mới hoạt động Mặt trận

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm tại Cụm thi đua số 2 thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.T

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Theo báo cáo đề dẫn, thời gian qua, Mặt trận các phường, xã trong Cụm thi đua số 2 triển khai nhiều hoạt động thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn địa phương. Công tác tuyên truyền từng bước đổi mới, kết hợp phương thức trực tiếp với ứng dụng nền tảng số.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được các đơn vị quan tâm, lựa chọn những vấn đề gắn với đời sống dân sinh. Cụ thể: phường Điện Bàn Bắc giám sát 30 công trình đầu tư; phường Điện Bàn giám sát 25 công trình, dự án và tổ chức phản biện dự thảo kế hoạch xây dựng phường không ma túy; xã Tân Hiệp tổ chức 11 hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp nhận 25 ý kiến và đã phản hồi, giải quyết 100% ý kiến...

Các cuộc vận động, phong trào thi đua tiếp tục được triển khai gắn với xây dựng khu dân cư văn minh, bảo vệ môi trường và phát huy vai trò tự quản của nhân dân.

Nhiều mô hình được duy trì, nhân rộng như “Khu dân cư 4 tự quản”, “Cơ sở tôn giáo xanh - sạch - đẹp”, tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”.

Trong công tác an sinh xã hội, Mặt trận các địa phương chủ động vận động nguồn lực xã hội hóa chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách. Đơn cử như phường Hội An vận động hơn 3 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 12 nhà Đại đoàn kết. Phường Điện Bàn Đông trao 3.028 suất quà trị giá hơn 2,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 8 nhà Đại đoàn kết.

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng trao đổi những khó khăn trong hoạt động Mặt trận cơ sở. Nổi bật là sự chưa đồng đều về kỹ năng chuyển đổi số; chất lượng giám sát, phản biện xã hội và theo dõi việc giải quyết kiến nghị sau giám sát; việc duy trì, nhân rộng các mô hình; công tác huy động nguồn lực an sinh xã hội và năng lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở khu dân cư…

Cụm thi đua số 2 gồm Ủy ban MTTQ Việt Nam 8 phường, xã: Điện Bàn, Điện Bàn Đông, Điện Bàn Bắc, An Thắng, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông và Tân Hiệp.