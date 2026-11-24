Đặt mục tiêu phục vụ 350.000 lượt khách vào năm 2030

Theo Quyết định, đề án đặt mục tiêu tạo nguồn lực tái đầu tư cho công tác bảo tồn và sinh kế cộng đồng, từng bước xây dựng xã Tân Hiệp theo hướng xanh, sinh thái, bền vững, giữ vững giá trị vùng lõi Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An.

Về các chỉ tiêu cụ thể, đến năm 2030, Khu bảo tồn phấn đấu đạt năng lực phục vụ khoảng 350.000 lượt khách/năm (gồm 140.000 lượt khách quốc tế và 210.000 lượt khách nội địa), trong đó có khoảng 35.000 lượt khách lưu trú qua đêm.

TP Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030, đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp) sẽ đón 350.000 lượt khách.

Tổng thu từ du lịch dự kiến đạt khoảng 350 tỷ đồng/năm, riêng nguồn thu từ hợp tác, liên kết và cho thuê môi trường rừng đạt khoảng 5 tỷ đồng/năm. Thành phố kỳ vọng thu hút từ 3 đến 5 nhà đầu tư, đối tác chiến lược; tổ chức khai thác 18 điểm và 12 tuyến du lịch sinh thái, đồng thời giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho khoảng 400 lao động địa phương.

Tầm nhìn đến năm 2050, năng lực phục vụ và quản lý của hệ thống được nâng lên mức khoảng 400.000 lượt khách/năm (180.000 lượt khách quốc tế, 220.000 lượt khách nội địa) với tổng thu dự kiến khoảng 600 tỷ đồng/năm. Mô hình phát triển giai đoạn này hướng tới du lịch sinh thái rừng - biển phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu và hoàn thiện các tiêu chí để định hướng phát triển Cù Lao Chàm thành khu du lịch quốc gia trong tương lai.

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2030, tổng kinh phí thực hiện Đề án là 346,5 tỷ đồng, phân kỳ thành hai giai đoạn từ 2026 - 2028 (150,5 tỷ đồng) và 2029 - 2030 (196 tỷ đồng). Trong đó, nguồn vốn kêu gọi đầu tư, xã hội hóa chiếm tỷ trọng áp đảo với 294,6 tỷ đồng (tương đương 85,02%), phần còn lại 51,9 tỷ đồng (14,98%) đến từ các nguồn hợp pháp khác.

Đề án cũng xác lập tổng diện tích tổ chức hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại 18 điểm với diện tích 509,75ha, chia làm hai hợp phần có liên hệ chặt chẽ về sinh thái.

Quy định nghiêm ngặt về xây dựng nhằm đảm bảo hệ sinh thái

Đề án cũng xác lập tổng diện tích tổ chức hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại 18 điểm với diện tích 509,75ha, chia làm hai hợp phần có liên hệ chặt chẽ về sinh thái.

Cụ thể, hợp phần rừng (khu vực trên cạn) có diện tích 257,38ha, phân bổ tại 12 điểm trải nghiệm sinh thái gồm: Eo Gió (59,25ha), Bãi Bìm (11,58ha), Cù Lao Chàm (7,77ha), Bãi Bắc (3,55ha), Cây Ngô Đồng (12,6ha), đảo Hòn Tai (82,02ha), đảo Hòn Dài (63,61ha), Hục Đá Trắng (3,57ha), Hải đăng (7,95ha), Mũi Dứa - Hang Yến (4,83ha), Núi Cấm (0,65ha) và điểm Cây Đa di sản. Trong số này, có 225,70ha thuộc Phân khu Phục hồi sinh thái và 31,68ha thuộc Phân khu Dịch vụ - Hành chính.

Hợp phần biển (khu vực dưới nước) rộng 252,37ha, bao gồm 6 điểm/vùng du lịch sinh thái, cụ thể: Vùng biển quanh đảo Hòn Dài (39,02ha), vùng biển quanh đảo Hòn Tai (19,51ha), vùng biển ven bờ Bãi Xếp - Bãi Chồng - Bãi Bìm - Bãi Hương (100,17ha), vùng biển Rạn Mè - Bãi Ông - Hòn Lao (8,41ha), khu vực biển Rạn Mành (79,69ha) và khu vực biển Bãi Nần (5,57ha).

Đề án cũng xác định kết nối 18 điểm đến này là 12 tuyến du lịch sinh thái trên cơ sở tận dụng tối đa các tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng, đường mòn hiện có với tổng diện tích chiều dài là 39,8km.

Việc xây dựng trên đảo Cù Lao Chàm sẽ được siết chặt nhằm bảo vệ nguyên trạng địa hình, cảnh quan tự nhiên.

UBND TP Đà Nẵng cũng đề cập nguyên tắc phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đối với các nhà đầu tư và cơ quan quản lý xây dựng, quy định khắt khe nhằm bảo vệ nguyên trạng địa hình, cảnh quan tự nhiên. Đề án khẳng định nguyên tắc: không bố trí điểm du lịch, không thực hiện hoạt động nghỉ dưỡng, giải trí và không cho thuê môi trường rừng trong Phân khu Bảo vệ nghiêm ngặt.

Ưu tiên loại hình du lịch sinh thái tác động thấp, tập trung phát triển các hoạt động trải nghiệm, diễn giải thiên nhiên và giáo dục môi trường; hạn chế phát triển du lịch đại trà, khai thác quá mức tài nguyên.

Bảo đảm sự tham gia và chia sẻ lợi ích với cộng đồng, tạo điều kiện để cộng đồng dân cư xã Tân Hiệp tham gia cung ứng dịch vụ, phối hợp quản lý và được hưởng lợi ích hợp pháp, minh bạch từ hoạt động du lịch.

Gắn khai thác du lịch với tái đầu tư cho công tác bảo tồn khi nguồn thu từ hoạt động cho thuê môi trường rừng và dịch vụ du lịch được quản lý, sử dụng theo quy định, trong đó ưu tiên bố trí kinh phí phục vụ tuần tra, bảo vệ rừng, phục hồi rạn san hô và bảo vệ rùa biển.

Tại các phân khu được phép khai thác trên cạn, mật độ xây dựng bị khống chế ở mức tối đa không quá 2% diện tích khu vực thuê môi trường rừng đối với Phân khu Phục hồi sinh thái và không quá 5% đối với Phân khu Dịch vụ - Hành chính.

Về giải pháp kiến trúc và vật liệu, thành phố yêu cầu ưu tiên sử dụng vật liệu nhẹ, thân thiện môi trường như gỗ có nguồn gốc hợp pháp, tre, nứa, đá tự nhiên, cấu kiện thép lắp ghép có khả năng tháo dỡ.

Thành phố nghiêm cấm việc sử dụng bê tông cốt thép trên diện rộng và không cho phép san gạt sườn núi làm biến dạng địa hình. Tất cả công trình trên cạn đều không mang tính chất vĩnh cửu, thời hạn tồn tại gắn với hợp đồng thuê môi trường rừng hoặc liên kết nhưng không quá 30 năm. Khi hết hạn hợp đồng, nhà đầu tư bắt buộc phải tháo dỡ công trình, hoàn trả mặt bằng và phục hồi hiện trạng rừng.

Quy hoạch đặt ra yêu cầu giữ nguyên trạng 100% không gian tự nhiên dưới nước, không xây dựng công trình kiên cố dưới đáy biển.

Đối với hợp phần biển, quy hoạch đặt ra yêu cầu giữ nguyên trạng 100% không gian tự nhiên dưới nước, không xây dựng công trình kiên cố dưới đáy biển. Diện tích mặt nước bị chiếm dụng tạm thời bởi phao neo sinh thái composite và phao phân vùng chỉ được khống chế tối đa 1% tại Rạn Mành, Bãi Nần và tối đa 2% tại 4 vùng biển còn lại.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương trong công tác thẩm định, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình phục vụ du lịch trong Khu bảo tồn.

Ban quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm chịu trách nhiệm xây dựng bộ chỉ số giám sát về lượng khách, doanh thu, tác động môi trường và trạng thái rừng - biển. Kết quả giám sát này sẽ là căn cứ pháp lý trực tiếp để điều chỉnh sức chứa, thu hẹp phạm vi hoặc tạm dừng, đình chỉ hoạt động kinh doanh nếu phát hiện dấu hiệu vượt ngưỡng chịu tải môi trường.