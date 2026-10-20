Đà Nẵng: Công nghệ số thay đổi phương thức chăm lo cho lao động nữ

Công nghệ gỡ nghẽn kết nối và nắm bắt tâm tư lao động nữ

Trong bối cảnh chuyển đổi số tác động sâu rộng, các doanh nghiệp sản xuất tại TP. Đà Nẵng không chỉ ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành, sản xuất mà còn thay đổi phương thức chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho lực lượng lao động, nhất là lao động nữ.

Thay vì duy trì các hình thức hành chính khô khan, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã trở thành chìa khóa giúp tổ chức công đoàn và doanh nghiệp thấu hiểu, đồng hành sát sao với người lao động.

Tọa đàm “Hoạt động của Ban nữ công quần chúng trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay” do Liên đoàn Lao động Đà Nẵng tổ chức ngày 19/10.

Chia sẻ tại Tọa đàm “Hoạt động của Ban nữ công quần chúng trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay” do Liên đoàn Lao động Đà Nẵng tổ chức ngày 19/10, nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Ban nữ công Công đoàn cơ sở Công ty Giày Rieker Việt Nam (Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc) cho biết, đơn vị hiện có 10.410 lao động nữ trên tổng số 11.880 người lao động. Để khắc phục rào cản thời gian và tâm lý e ngại khi phản ánh các vấn đề nhạy cảm như thai sản hay hoàn cảnh gia đình, công đoàn đã triển khai hệ thống nhóm Zalo đến 355 tổ công đoàn, đồng thời vận hành "Kênh tư vấn trực tuyến" bảo mật qua mã QR. Giải pháp này giúp người lao động dễ dàng gửi gắm tâm tư mà vẫn được bảo mật danh tính tuyệt đối, kết hợp quy trình phân loại và phối hợp giải quyết cùng phòng nhân sự.

Không chỉ dừng lại ở việc nắm bắt tâm tư, công nghệ số còn mở ra phương thức tổ chức phong trào linh hoạt, đặt người lao động vào vị trí trung tâm. Chia sẻ về cách làm tại đơn vị, bà Lê Thị Nghĩa, Trưởng ban nữ công Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam (Khu công nghiệp Hòa Cầm) cho biết, thay vì triển khai văn bản thông báo một chiều khiến đoàn viên tiếp nhận thụ động, công đoàn đã chuyển hóa thông tin thành video ngắn, hình ảnh trực quan và tổ chức khảo sát, bình chọn trực tuyến. “Việc kết hợp linh hoạt giữa các hoạt động trực tuyến và sinh hoạt nhóm trực tiếp theo đặc thù từng bộ phận sản xuất đã giúp nữ công nhân dù làm việc theo ca vẫn có thể chủ động đề xuất ý tưởng và tham gia các hoạt động phong trào”, bà Nghĩa nói.

Bà Lê Thị Nghĩa, Trưởng ban nữ công Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam.

Bên cạnh việc đổi mới phương thức kết nối, việc nâng cao năng lực thích ứng và tự bảo vệ cho lao động nữ trên không gian mạng là một yêu cầu cấp thiết. Theo bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Yuri ABC Đà Nẵng (Khu công nghiệp Hòa Khánh), ngành may mặc với 85% lao động nữ đang chịu áp lực lớn về thời gian và độ tuổi, trình độ không đồng đều. Để giải quyết bài toán này, công đoàn đã xây dựng mô hình "Tổ công đoàn số", phát huy vai trò lực lượng lao động trẻ kèm cặp, hướng dẫn chị em lớn tuổi sử dụng điện thoại thông minh tra cứu tiền lương, bảo hiểm xã hội qua VssID hoặc VNeID. Đồng thời, đơn vị chú trọng trang bị kỹ năng nhận diện lừa đảo trực tuyến, bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng để người lao động yên tâm làm việc.

Nền tảng phát triển bền vững nhà máy

Từ góc độ xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến sự hài hòa và phát triển bền vững, bà Phạm Thị Tường Vi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng (Khu công nghiệp Hòa Khánh) cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số tác động sâu rộng đến đời sống và sản xuất, đổi mới hoạt động nữ công là yêu cầu cần thiết để nâng cao chất lượng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động. “Đổi mới không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà còn là thay đổi tư duy, lấy đoàn viên làm trung tâm, nhu cầu thực tế làm cơ sở và hiệu quả chăm lo làm thước đo”, bà Vi nói và cho biết, từ những tiện ích mà chuyển đổi số mang lại, đơn vị đã tuyên truyền đa chiều theo hướng tương tác, lắng nghe, đồng hành. Bên cạnh đó, chuyển từ ghi nhận thủ công sang khai thác dữ liệu và phản hồi kịp thời; kết hợp linh hoạt hoạt động trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm thiết thực; đánh giá hiệu quả bằng mức độ tham gia và lợi ích thực tế.

Đại diện Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ để lắng nghe nhiều hơn, kết nối tốt hơn và chăm lo hiệu quả hơn cho nữ đoàn viên, người lao động.

Doanh nghiệp sản xuất Đà Nẵng không chỉ ứng dụng chuyển đổi số vào quản trị, sản xuất mà còn đổi mới phương thức, chăm lo tốt hơn cho người lao động, nhất là đối với các doanh nghiệp nhiều lao động nữ.

Theo ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Đà Nẵng, chuyển đổi số trong công tác chăm lo cho lao động nữ không đơn thuần là thay đổi công cụ mà là đổi mới tư duy phục vụ, lấy người lao động làm trung tâm.

Trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần tiếp tục quyết liệt hoàn thiện tổ chức, tận dụng nền tảng công nghệ để nâng cao chất lượng đối thoại, giám sát thực hiện chính sách, triển khai hiệu quả các đề án hỗ trợ chăm sóc con em công nhân và đẩy mạnh phong trào thi đua. Khi người lao động được tiếp cận thông tin minh bạch, được chăm lo chu đáo và làm chủ công nghệ, họ sẽ yên tâm gắn bó lâu dài, đóng góp thiết thực vào sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp và thành phố.

Các doanh nghiệp sản xuất tại TP. Đà Nẵng đang tích cực ứng dụng chuyển đổi số để thấu hiểu tâm tư và chăm lo đời sống lao động nữ. Việc đổi mới này không chỉ giúp nâng cao chất lượng bảo vệ quyền lợi mà còn là cách thiết thực để bồi đắp nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, lấy người lao động làm trung tâm, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững và khẳng định giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp trong thời đại số.