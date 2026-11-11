Đà Nẵng: Cõng cụ ông qua suối lũ, hỗ trợ sản phụ sinh non giữa mưa lớn

XEM VIDEO: Bộ đội căng dây, cõng cụ ông 70 tuổi vượt suối lũ chảy xiết. (Nguồn: Tấn Thu)

Ngày 11/11, Trung tá Huỳnh Tấn Thu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Tân (TP Đà Nẵng), cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng đưa ông Dương Văn Thuận (70 tuổi) từ khu vực bìa rừng nóc Ông Nam (thôn Trà Giác) về nhà an toàn.

Ông Thuận sống trong căn chòi trên rẫy, cách nhà hơn 10km. Do mưa lớn, nước lũ dâng cao, nguy cơ sạt lở đất, lực lượng chức năng đã vượt đường rừng tiếp cận, vận động ông di dời.

Trên đường trở về, lực lượng chức năng phải vượt qua đoạn suối có nước lũ chảy xiết. Các cán bộ, chiến sĩ đã căng dây làm điểm bám, phối hợp cõng ông Thuận qua dòng nước.

Địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều đoạn đường ngập sâu khiến việc di chuyển gặp khó khăn. Tuy nhiên, các lực lượng đã đưa ông Thuận về nhà an toàn.

Lực lượng chức năng cõng cụ ông 70 tuổi vượt đường rừng, đưa về nhà an toàn giữa mưa lũ. Ảnh: Trà Tân

Cũng trong đợt mưa lũ này, lực lượng chức năng xã Trà Tân đã hỗ trợ một sản phụ sinh non trên đường chuyển viện.

Theo đó, chị Trần Thị Mười (trú thôn Ngọc Giác) xuất hiện các cơn đau bụng, có dấu hiệu sinh non nên được người nhà đưa đến Điểm Trạm Y tế Trà Tân 1 thăm khám.

Nhận thấy trường hợp phức tạp, lực lượng y tế đã huy động phương tiện, nhân lực tại chỗ để chuyển sản phụ lên tuyến trên.

Tuy nhiên, do mưa lớn gây sạt lở, chia cắt giao thông, chị Mười đã sinh một bé gái nặng 1,7kg ngay trên phương tiện do địa phương huy động trong quá trình chuyển viện.

Sau đó, xe cứu thương tiếp cận khu vực sạt lở, sơ cấp cứu và đưa hai mẹ con đến Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My, rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam để theo dõi, điều trị.

Lực lượng chức năng xã Trà Tân phối hợp với nhân viên y tế hỗ trợ chuyển sản phụ sinh non đến bệnh viện giữa mưa lớn. Ảnh: Trà Tân

Ngoài ra, tại thôn Trà Giác, lực lượng chức năng cũng hỗ trợ đưa một bệnh nhân đang điều trị chạy thận đi cấp cứu trong điều kiện giao thông bị ảnh hưởng do sạt lở.

Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân, cho biết ngày 11/11, địa phương tiếp tục có mưa lớn, nước lũ trên các sông, suối dâng cao.

Mưa lũ gây ra 5 điểm sạt lở trên các tuyến đường huyện, đường xã và 3 điểm trên quốc lộ 40B, gây ách tắc giao thông. Các lực lượng đang triển khai khắc phục.

Trước nguy cơ sạt lở đất, xã Trà Tân đã di dời 122 người đến nơi an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ 9h đến 15h ngày 11/11, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Lượng mưa tại Phước Hiệp đạt 57mm, Phước Thành hơn 66mm, Trà Leng 105mm và Trà My 100mm.

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to; riêng khu vực phía nam có mưa to, phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.