Đà Nẵng công bố và trải nghiệm 'Top 100 điểm chạm Đà Nẵng' năm 2026

Đại diện cơ quan báo chí, truyền thông và những người sáng tạo nội dung tham gia hoạt động trải nghiệm tại Làng cổ Lộc Yên, xã Thạnh Bình. (Ảnh: ANH QUÂN)

Thông qua chương trình đã mở ra một góc nhìn mới về du lịch Đà Nẵng, nơi mỗi điểm đến là một câu chuyện, mỗi trải nghiệm là một dấu ấn và mỗi cảm xúc góp phần làm nên sức hấp dẫn riêng của thành phố.

Đà Nẵng không chỉ được nhớ đến bởi những bãi biển quyến rũ, những cây cầu biểu tượng hay nhịp sống đô thị sôi động. Sức hấp dẫn của thành phố còn nằm trong chiều sâu văn hóa, hương vị ẩm thực địa phương, những không gian thiên nhiên nguyên sơ và nhịp sống bình dị của cộng đồng. Đó là những giá trị không phải lúc nào cũng hiện lên qua những điểm check-in nổi tiếng, mà còn có khả năng lưu giữ những cảm xúc chân thực và tạo nên sự gắn bó lâu dài với điểm đến.

Di tích quốc gia Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng ở xã Thạnh Bình là điểm đến giáo dục truyền thống yêu nước nổi tiếng. (Ảnh: ANH QUÂN)

Với cách tiếp cận đó, Chương trình “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng” năm 2026 hướng đến tìm kiếm, lựa chọn và lan tỏa những trải nghiệm có khả năng tạo ấn tượng, cảm xúc và kỷ niệm đáng nhớ đối với du khách. Điểm khác biệt của chương trình là mở rộng khái niệm điểm đến, không chỉ dừng ở địa danh hay công trình nổi tiếng, mà còn bao gồm không gian văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên, hoạt động đời sống và những khoảnh khắc mang dấu ấn bản địa.

Du khách trải nghiệm tìm hiểu kỹ thuật nghề thủ công làm sản phẩm từ mo cau tại làng cổ Lộc Yên. (Ảnh: ANH QUÂN)

Được triển khai từ tháng 4/2026, chương trình “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng” đã ghi nhận hơn 1.500 lượt đề xuất từ người dân, du khách, doanh nghiệp và cộng đồng yêu mến Đà Nẵng. Sau quá trình tổng hợp, rà soát, 477 đề xuất hợp lệ được đưa vào bình chọn. Giai đoạn bình chọn thu hút hơn 42.000 lượt bình chọn, tạo cơ sở hoàn thiện danh sách Top 100 điểm chạm Đà Nẵng 2026.

Đông đảo những người sáng tạo nội dung tham gia hoạt động trải nghiệm tại Nhà văn hóa Lộc Yên. (Ảnh: ANH QUÂN)

Trong Chương trình công bố và trải nghiệm “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng”, hơn 30 khách mời là đại diện cơ quan báo chí, truyền thông và những người sáng tạo nội dung tham gia hoạt động trải nghiệm tại Làng cổ Lộc Yên và Bãi Sậy-Sông Đầm, hai trong số các điểm đến trong Top 100 điểm chạm Đà Nẵng năm 2026. Sự kết nối giữa hai điểm đến cho thấy giá trị của Top 100 không chỉ nằm ở việc nhận diện từng trải nghiệm riêng lẻ, mà còn ở khả năng gợi mở những tuyến hành trình có chủ đề, có chiều sâu và tạo thêm lý do để du khách lưu lại lâu hơn.

Một góc khu vực Bãi Sậy-Sông Đầm ở phường Bàn Thạch. (Ảnh: BT)

Chương trình công bố và trải nghiệm “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng” đồng thời tạo cơ hội để cơ quan báo chí, truyền thông và những người sáng tạo nội dung trực tiếp cảm nhận, ghi lại và kể những câu chuyện chân thực về điểm đến. Những hình ảnh, bài viết và nội dung được lan tỏa từ hành trình kỳ vọng góp phần đưa các điểm chạm đến gần hơn với du khách, đồng thời khuyến khích cộng đồng tiếp tục khám phá, chia sẻ và gìn giữ những giá trị đặc sắc của thành phố.

Du khách thích thú trải nghiệm loại trái cây đặc trưng ở làng cổ Lộc Yên. (Ảnh: ANH QUÂN)

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng Huỳnh Thị Hương Lan chia sẻ, thông qua chương trình, ngành du lịch Đà Nẵng hướng đến việc đưa Top 100 điểm chạm trở thành nguồn tư liệu và cảm hứng cho hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong thời gian tới. Các điểm chạm có thể được kết nối thành những hành trình theo chủ đề như khám phá di sản và làng nghề, trải nghiệm ẩm thực xứ Quảng, tìm về thiên nhiên nguyên sơ hay hòa mình vào đời sống cộng đồng.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng Huỳnh Thị Hương Lan chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: ANH QUÂN)

“Với thông điệp “Đà Nẵng-Chạm về nguyên bản”, thành phố mong muốn mỗi hành trình không chỉ đưa du khách đến những vùng đất mới, mà còn giúp họ hiểu hơn về văn hóa, yêu hơn con người và lưu giữ những cảm xúc riêng. Bởi điều làm nên sức hấp dẫn bền lâu của một điểm đến không chỉ là những gì du khách nhìn thấy, mà còn là những gì họ thực sự trải nghiệm và mang theo sau chuyến đi”, bà Lan nói.