Đà Nẵng công bố 'Top 100 Điểm chạm' năm 2026

Ngày 23/10, Sở VHTT&DL TP Đà Nẵng tổ chức công bố và trải nghiệm “Top 100 Điểm chạm Đà Nẵng” năm 2026.

Chương trình diễn ra tại làng cổ Lộc Yên (xã Thạnh Bình) và Bãi Sậy - Sông Đầm (phường Bàn Thạch). Tham gia có hơn 30 khách mời là đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông và người sáng tạo nội dung.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Đà Nẵng Huỳnh Thị Hương Lan, sức hấp dẫn của Đà Nẵng không chỉ nằm ở biển, các công trình biểu tượng hay không gian đô thị, mà còn ở chiều sâu văn hóa, ẩm thực địa phương, cảnh quan tự nhiên và đời sống bình dị của cộng đồng. Top 100 Điểm chạm được xây dựng nhằm lựa chọn, lan tỏa những trải nghiệm có khả năng tạo cảm xúc, ký ức và sự gắn bó của du khách với điểm đến.

“Top 100 Điểm chạm Đà Nẵng” hướng đến tìm kiếm, lựa chọn và lan tỏa những trải nghiệm có khả năng tạo ấn tượng, cảm xúc đối với du khách. Ảnh: Sở VHTT&DL TP Đà Nẵng

Điểm khác biệt của chương trình là mở rộng khái niệm “điểm đến”, không chỉ giới hạn ở địa danh hay công trình nổi tiếng mà bao gồm cả làng nghề, món ăn, không gian sinh hoạt, hoạt động đời sống và những trải nghiệm mang dấu ấn bản địa. Danh sách được xây dựng từ đề xuất và cảm nhận của cộng đồng, nên bên cạnh các địa danh quen thuộc còn có những trải nghiệm bình dị như thưởng thức một món ăn địa phương, tìm hiểu nghề truyền thống, đón bình minh trên biển, ghé thăm cảng cá hay đi thuyền giữa miền sông nước.

Được triển khai từ tháng 4/2026, chương trình ghi nhận hơn 1.500 lượt đề xuất từ người dân, du khách, doanh nghiệp và cộng đồng. Qua rà soát, 477 đề xuất hợp lệ được đưa vào bình chọn, thu hút hơn 42.000 lượt tham gia. Từ kết quả này, ngành du lịch thành phố lựa chọn Top 100 Điểm chạm Đà Nẵng năm 2026.

Danh sách được chia thành sáu nhóm chủ đề gồm Bản sắc, Vị giác, Nguyên sơ, Tĩnh lặng, Khoảnh khắc và Đời sống. Ở nhóm Chạm bản sắc, du khách có thể khám phá các không gian di sản như Bảo tàng Điêu khắc Chăm, phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, cùng những làng nghề truyền thống như làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng, làng rau Trà Quế, làng nước mắm Nam Ô và các bản làng Cơ Tu.

Với Chạm vị giác, hành trình khám phá thành phố được dẫn dắt qua những món ăn đặc trưng như mì Quảng, bún chả cá, bánh tráng cuốn thịt heo, gỏi cá Nam Ô, cao lầu, bánh bao bánh vạc cùng nhiều món dân dã. Nhóm Chạm nguyên sơ đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên, từ bán đảo Sơn Trà, bãi đá rêu Nam Ô, Cù Lao Chàm đến Bãi Sậy - Sông Đầm, hồ Phú Ninh, Đỉnh Quế và những vùng núi rừng phía Tây.

Chạm tĩnh lặng hướng đến những trải nghiệm thư thái như tập yoga bên biển Mỹ Khê, thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ, đi thuyền trên sông Thu Bồn hay đạp xe qua làng rau Trà Quế.

Chạm khoảnh khắc gồm những hình ảnh giàu cảm xúc như cầu Rồng rực sáng về đêm, pháo hoa trong mùa lễ hội, phố cổ Hội An lung linh đèn lồng, khoảnh khắc chạm mây trên Cầu Vàng hay bình minh trên biển. Chạm đời sống đưa du khách đến với nhịp sinh hoạt thường ngày của cộng đồng, từ cảng cá Thọ Quang, trải nghiệm kéo lưới cùng ngư dân Mân Thái đến chợ Cồn, chợ Hàn hay sinh hoạt văn hóa trong nhà Gươl của người Cơ Tu.

Top 100 không mang tính xếp hạng hay so sánh giữa các điểm đến mà được định vị như một gợi ý để du khách khám phá thành phố theo nhiều cách khác nhau. Mỗi điểm chạm có câu chuyện riêng, góp phần mở rộng lựa chọn trải nghiệm và lan tỏa những giá trị bản địa.

Khách mời khám phá kiến trúc nhà cổ, những cung đường đá, nếp sống làng quê, nghề truyền thống và ẩm thực làng cổ Lộc Yên. Ảnh: Sở VHTT&DL TP Đà Nẵng

Sau lễ công bố, các khách mời tham gia khảo sát hai điểm nằm trong Top 100. Tại làng cổ Lộc Yên, đoàn tìm hiểu kiến trúc nhà cổ, những cung đường đá, nghề truyền thống và ẩm thực địa phương; thực hành làm sản phẩm từ mo cau, tìm hiểu kỹ thuật nghề thủ công, thưởng thức món ăn bản địa và lắng nghe câu chuyện của người dân. Tiếp đó, đoàn đến Bãi Sậy - Sông Đầm, nơi cảnh quan sông nước và hệ sinh thái tự nhiên mang đến những trải nghiệm khác biệt, gợi mở tiềm năng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn cảnh quan.

Với thông điệp “Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản”, chương trình hướng đến việc khơi gợi những hành trình không chỉ dừng ở tham quan mà còn tạo cơ hội để du khách kết nối với văn hóa, con người và thiên nhiên của thành phố.