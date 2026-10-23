Đà Nẵng công bố Top 100 Điểm chạm năm 2026

Ngày 23.10, tại làng cổ Lộc Yên (xã Thạnh Bình) và Bãi Sậy - Sông Đầm (phường Bàn Thạch), Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình công bố và trải nghiệm “Top 100 Điểm chạm Đà Nẵng” năm 2026.

Chương trình hướng đến cách tiếp cận mới trong quảng bá du lịch, không chỉ giới thiệu những địa danh nổi tiếng mà còn tôn vinh các trải nghiệm gắn với văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên và đời sống thường ngày của người dân địa phương.

Tham gia chương trình có hơn 30 khách mời là đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông và những người sáng tạo nội dung.

Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình công bố và trải nghiệm “Top 100 Điểm chạm Đà Nẵng” năm 2026

Tại làng cổ Lộc Yên, các khách mời tìm hiểu kiến trúc nhà cổ, những cung đường đá, nghề truyền thống và ẩm thực địa phương. Các hoạt động thực hành làm sản phẩm từ mo cau, tìm hiểu kỹ thuật nghề thủ công, thưởng thức món ăn bản địa và lắng nghe câu chuyện của người dân giúp những giá trị văn hóa được cảm nhận trực tiếp thay vì chỉ dừng lại ở việc tham quan, ngắm nhìn.

Tiếp nối hành trình, đoàn đến Bãi Sậy - Sông Đầm, nơi cảnh quan sông nước và hệ sinh thái tự nhiên mang đến những trải nghiệm khác biệt. Hoạt động tham quan, quan sát thiên nhiên giúp khách mời cảm nhận nhịp sống miền sông nước, đồng thời gợi mở tiềm năng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn cảnh quan.

Việc kết nối hai điểm đến cho thấy định hướng của chương trình không chỉ dừng ở việc giới thiệu từng địa danh riêng lẻ, mà còn hướng đến hình thành những hành trình theo chủ đề, kết hợp các giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên, tạo thêm lý do để du khách khám phá và lưu trú lâu hơn tại Đà Nẵng.

Tại Làng cổ Lộc Yên, khách mời khám phá kiến trúc nhà cổ, những cung đường đá, nếp sống làng quê, nghề truyền thống và ẩm thực địa phương

Từ tiếng nói cộng đồng đến 100 điểm chạm đặc sắc

Được triển khai từ tháng 4.2026, chương trình “Top 100 Điểm chạm Đà Nẵng” ghi nhận hơn 1.500 lượt đề xuất từ người dân, du khách, doanh nghiệp và cộng đồng yêu mến thành phố. Sau quá trình tổng hợp, rà soát, 477 đề xuất hợp lệ được đưa vào bình chọn. Giai đoạn bình chọn thu hút hơn 42.000 lượt tham gia, làm cơ sở hoàn thiện danh sách 100 điểm chạm Đà Nẵng 2026.

Điểm đặc biệt của chương trình là danh sách được xây dựng từ những đề xuất và cảm nhận của cộng đồng. Bên cạnh các địa danh quen thuộc, những trải nghiệm bình dị như thưởng thức một món ăn địa phương, tìm hiểu nghề truyền thống, đón bình minh trên biển, ghé thăm cảng cá hay đi thuyền giữa miền sông nước cũng có thể trở thành dấu ấn đáng nhớ trong hành trình của du khách.

Danh sách Top 100 được chia thành sáu nhóm chủ đề: Bản sắc, Vị giác, Nguyên sơ, Tĩnh lặng, Khoảnh khắc và Đời sống. Mỗi nhóm mở ra một góc nhìn riêng, góp phần phác họa bức tranh du lịch Đà Nẵng đa dạng, nơi các giá trị văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực và con người kết nối với nhau.

Ở nhóm Chạm bản sắc, du khách có thể khám phá các không gian di sản như Bảo tàng Điêu khắc Chăm, phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, cùng những làng nghề truyền thống như làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng, làng rau Trà Quế, làng nước mắm Nam Ô và các bản làng Cơ Tu.

Những điểm đến này mang đến cơ hội tìm hiểu lịch sử, phong tục, nghề thủ công và cách các giá trị di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Với Chạm vị giác, hành trình khám phá thành phố được dẫn dắt qua những món ăn đặc trưng như mì Quảng, bún chả cá, bánh tráng cuốn thịt heo, gỏi cá Nam Ô, cao lầu, bánh bao bánh vạc cùng nhiều món ăn dân dã. Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, ẩm thực còn phản ánh nguồn nguyên liệu, tập quán sinh hoạt và sự khéo léo của người dân địa phương.

Nhóm Chạm nguyên sơ đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên, từ bán đảo Sơn Trà, bãi đá rêu Nam Ô, Cù Lao Chàm đến Bãi Sậy - Sông Đầm, hồ Phú Ninh, Đỉnh Quế và những vùng núi rừng phía Tây.

Sự đa dạng của biển, đảo, sông nước và miền núi tạo điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch khám phá, nghỉ dưỡng và trải nghiệm sinh thái, đồng thời đặt ra yêu cầu gìn giữ cảnh quan và tài nguyên tự nhiên.

Bà Huỳnh Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng chia sẻ tại chương trình

Trong khi đó, Chạm tĩnh lặng hướng đến những trải nghiệm thư thái như tập yoga bên biển Mỹ Khê, thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ, đi thuyền trên sông Thu Bồn hay đạp xe qua làng rau Trà Quế. Những hoạt động này góp phần mở rộng lựa chọn cho du khách muốn tìm kiếm không gian nghỉ ngơi, cân bằng và tận hưởng nhịp sống chậm.

Ở nhóm Chạm khoảnh khắc, sức hấp dẫn của Đà Nẵng được thể hiện qua những hình ảnh giàu cảm xúc như cầu Rồng rực sáng về đêm, pháo hoa trong mùa lễ hội, phố cổ Hội An lung linh đèn lồng, khoảnh khắc chạm mây trên Cầu Vàng hay bình minh trên biển. Các lễ hội, sự kiện và hoạt động ngoài trời tiếp tục tạo nên sức sống cho điểm đến.

Còn Chạm đời sống đưa du khách đến gần hơn với nhịp sinh hoạt thường ngày của cộng đồng, từ cảng cá Thọ Quang, trải nghiệm kéo lưới cùng ngư dân Mân Thái đến khám phá chợ Cồn, chợ Hàn hay tìm hiểu sinh hoạt văn hóa trong nhà Gươl của người Cơ Tu. Qua những câu chuyện mưu sinh và sự chân tình của người dân, du khách có cơ hội hiểu sâu hơn về vùng đất mình đặt chân đến.

Không mang tính xếp hạng hay so sánh giữa các điểm đến, Top 100 Điểm chạm Đà Nẵng được định vị như một gợi ý để du khách khám phá thành phố theo nhiều cách khác nhau. Mỗi điểm chạm có câu chuyện riêng, góp phần mở rộng lựa chọn trải nghiệm và lan tỏa những giá trị bản địa.

Kết nối điểm chạm, mở rộng hành trình khám phá

Theo định hướng của ngành du lịch Đà Nẵng, danh sách Top 100 sẽ là nguồn tư liệu phục vụ hoạt động xúc tiến, quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch trong thời gian tới.

Từ danh sách này, các điểm chạm có thể được kết nối thành những hành trình theo chủ đề như khám phá di sản và làng nghề, trải nghiệm ẩm thực xứ Quảng, tìm về thiên nhiên nguyên sơ hoặc hòa mình vào đời sống cộng đồng.

Việc kết nối các không gian đô thị, ven biển, di sản, miền quê và miền núi cũng mở ra cơ hội xây dựng những sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu và sở thích khác nhau của du khách.

Thay vì chỉ ghé thăm một địa danh, du khách có thể kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng hành trình, qua đó cảm nhận rõ hơn sự phong phú về văn hóa, cảnh quan và lối sống của từng vùng đất.

Chương trình công bố và trải nghiệm ngày 23.10 đồng thời tạo điều kiện để báo chí, truyền thông và những người sáng tạo nội dung trực tiếp tìm hiểu, ghi lại các câu chuyện tại điểm đến.

Những hình ảnh và nội dung được lan tỏa từ hành trình kỳ vọng góp phần đưa các điểm chạm đến gần hơn với du khách, khuyến khích cộng đồng tiếp tục khám phá, chia sẻ và gìn giữ những giá trị đặc sắc của địa phương.

Các khách mời tham gia hoạt động trải nghiệm tại Làng cổ Lộc Yên và Bãi Sậy – Sông Đầm, hai trong số các điểm đến trong Top 100 điểm chạm Đà Nẵng năm 2026

Với thông điệp “Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản”, chương trình hướng đến việc khơi gợi những hành trình không chỉ dừng ở tham quan mà còn tạo cơ hội để du khách kết nối với văn hóa, con người và thiên nhiên.

Từ một món ăn, một nếp nhà đến miền sông nước hay khoảnh khắc giữa núi rừng, mỗi trải nghiệm đều có thể trở thành ký ức riêng, góp phần tạo nên sức hấp dẫn lâu dài của điểm đến.

“Top 100 Điểm chạm Đà Nẵng” năm 2026 vì thế không chỉ là danh sách những trải nghiệm tiêu biểu, mà còn là lời mời gọi khám phá thành phố bằng những cảm nhận chân thực, để mỗi chuyến đi trở thành hành trình tìm hiểu, kết nối và lưu giữ những dấu ấn khó quên về đất và người Đà Nẵng.