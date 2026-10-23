Đà Nẵng công bố Top 100 điểm chạm du lịch năm 2026

Đại biểu tham dự trải nghiệm tại lễ công bố. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 23/10, tại làng cổ Lộc Yên, xã Thạnh Bình và Bãi Sậy-Sông Đầm, phường Bàn Thạch (Đà Nẵng), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức công bố và trải nghiệm “Top 100 Điểm chạm Đà Nẵng” năm 2026.

Chương trình hướng đến mở rộng cách tiếp cận điểm đến, từ những địa danh quen thuộc sang các trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên và đời sống cộng đồng.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng Huỳnh Thị Hương Lan cho biết sức hấp dẫn của Đà Nẵng không chỉ nằm ở biển, các công trình biểu tượng hay không gian đô thị, mà còn ở chiều sâu văn hóa, ẩm thực địa phương, cảnh quan tự nhiên và đời sống bình dị của cộng đồng.

Top 100 Điểm chạm được xây dựng nhằm lựa chọn, lan tỏa những trải nghiệm có khả năng tạo cảm xúc, ký ức và sự gắn bó của du khách với điểm đến.

Điểm khác biệt của chương trình là mở rộng khái niệm “điểm đến,” không chỉ giới hạn ở địa danh hay công trình nổi tiếng mà bao gồm cả làng nghề, món ăn, không gian sinh hoạt, hoạt động đời sống và những trải nghiệm mang dấu ấn bản địa.

Được triển khai từ tháng 4/2026, chương trình ghi nhận hơn 1.500 lượt đề xuất từ người dân, du khách, doanh nghiệp và cộng đồng. Qua rà soát, 477 đề xuất hợp lệ được đưa vào bình chọn, thu hút hơn 42.000 lượt tham gia. Từ kết quả này, ngành du lịch thành phố lựa chọn Top 100 Điểm chạm Đà Nẵng năm 2026.

Danh sách được chia thành sáu nhóm chủ đề, gồm Bản sắc, Vị giác, Nguyên sơ, Tĩnh lặng, Khoảnh khắc và Đời sống.

Chủ đề Bản sắc với các điểm chạm như làng gốm Thanh Hà; Bảo tàng Đà Nẵng; Cầu Rồng. Điểm chạm Đời sống như đi thuyền thúng giữa rừng dừa; ra khơi cùng ngư dân. Điểm chạm Nguyên Sơ như làng cổ Lộc Yên; Bán đảo Sơn Trà...

Các điểm chạm trải nghiệm phản ánh nhiều lớp giá trị của thành phố, từ di sản, làng nghề, ẩm thực, thiên nhiên đến sinh hoạt thường ngày của người dân. Top 100 không mang tính xếp hạng giữa các điểm đến mà hướng tới gợi mở những cách khám phá khác nhau, từ đó hình thành các hành trình theo chủ đề.

Sau lễ công bố, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông và người sáng tạo nội dung tham gia khảo sát làng cổ Lộc Yên và Bãi Sậy-Sông Đầm, hai điểm nằm trong Top 100.

Việc kết nối hai điểm đến cho thấy khả năng hình thành những tuyến trải nghiệm có chủ đề, thay vì để du khách chỉ dừng lại tại từng điểm riêng lẻ.

Theo định hướng của ngành du lịch Đà Nẵng, Top 100 Điểm chạm sẽ được sử dụng như nguồn tư liệu cho hoạt động xúc tiến, quảng bá và phát triển sản phẩm trong thời gian tới.

Các điểm có thể được kết nối thành những hành trình như khám phá di sản- làng nghề, trải nghiệm ẩm thực xứ Quảng, tìm về thiên nhiên hoặc hòa mình vào đời sống cộng đồng.

Sau sắp xếp địa giới hành chính, không gian du lịch Đà Nẵng được mở rộng từ đô thị, ven biển đến vùng di sản, làng quê, miền núi và sông nước. Đây là điều kiện để thành phố đa dạng hóa sản phẩm, phân bổ dòng khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị trải nghiệm.

Thông qua Top 100 Điểm chạm, ngành du lịch thành phố hướng đến việc đưa những giá trị bản địa trở thành một phần rõ nét hơn trong hành trình của du khách; qua đó vừa tạo thêm sản phẩm du lịch, vừa góp phần bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa, thiên nhiên và đời sống cộng đồng của Đà Nẵng./.