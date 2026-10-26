Đà Nẵng: Công bố thành lập Đảng bộ Quân sự phường Hải Châu

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tá Trần Quý Đôn, Phó trưởng phòng Tổ chức, Cục Chính trị Quân khu 5; đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng; Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo địa phương và đại diện 14 xã, phường cụm số 1.

Các đại biểu tham dự Hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường Hải Châu.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Tấn Tuân đề nghị Đảng bộ Quân sự phường Hải Châu sớm tổ chức phiên họp đầu tiên để xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự phường Hải Châu nhiệm kỳ 2025–2030.

Đồng thời, tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu cho địa phương về quốc phòng, quân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân và chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân trao lẵng hoa của Đảng ủy Quân sự TP Đà Nẵng chúc mừng Đảng bộ Quân sự phường Hải Châu.

Từ hội nghị làm điểm này, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng yêu cầu 14 xã, phường thuộc cụm số 1 khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị. Các đơn vị đủ điều kiện phải hoàn thành thành lập Đảng bộ trước ngày 30-10-2026; các đơn vị còn lại rà soát, điều chỉnh lực lượng để hoàn thành trước ngày 12-11-2026.

Đại diện lãnh đạo phường Hải Châu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự phường.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao quyết định cho Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự phường Hải Châu nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Bí thư Đảng ủy phường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự phường; Trung tá Trần Việt Hà, Chính trị viên Ban CHQS phường giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Quân sự phường.