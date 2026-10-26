Đà Nẵng công bố thành lập Đảng bộ Quân sự phường Hải Châu. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hải Châu công bố Quyết định về việc nâng cấp Chi bộ Quân sự phường thành Đảng bộ Quân sự phường trực thuộc Đảng bộ phường Hải Châu.

Đảng bộ Quân sự phường có 30 đảng viên, 3 chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự phường, Chi bộ đơn vị dự bị động viên, Chi bộ đơn vị dân quân. Các chi bộ có nhiệm vụ tổ chức sinh hoạt đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng tại đơn vị theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự phường, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 7 đồng chí; đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy phường làm Bí thư; đồng chí Trần Việt Hà, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường là Phó Bí thư.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phường Hải Châu là đơn vị đầu tiên của thành phố Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự trực thuộc Đảng bộ phường. Việc thành lập Đảng bộ Quân sự cấp phường là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược của Đảng nhằm củng cố thế trận lòng dân và nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng tại cơ sở.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Đảng ủy viên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, cho biết: Đảng bộ Quân sự phường Hải Châu là tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ phường Hải Châu, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy phường; đồng thời chấp hành nghị quyết của Đảng ủy Quân sự thành phố về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Quân sự phường thực hiện theo quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

Để Đảng bộ Quân sự phường Hải Châu nhanh chóng đi vào hoạt động nền nếp và phát huy hiệu quả ngay từ những ngày đầu, Đại tá Nguyễn Tấn Tuân đề nghị tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, khẩn trương kiện toàn tổ chức và quán triệt nghị quyết: Nhanh chóng tổ chức phiên họp đầu tiên để thành lập các chi bộ trực thuộc, chỉ định nhân sự cấp ủy; ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025–2030.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Đảng ủy viên, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hai là, nâng cao hiệu lực tham mưu và quản lý nhà nước về quốc phòng, quân sự địa phương: Thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội; chủ động tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, giữ vững an ninh trật tự để phát triển kinh tế-xã hội.

Ba là, siết chặt kỷ cương, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh: Chấp hành nghiêm nền nếp sinh hoạt; đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, là lực lượng nòng cốt, tin cậy của Đảng bộ và nhân dân địa phương.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Quân sự phường Hải Châu. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhấn mạnh vai trò mô hình điểm của Đảng bộ Quân sự phường Hải Châu, đồng chí Đại tá Nguyễn Tấn Tuân đề nghị Bí thư Đảng ủy 14 xã, phường còn lại thuộc cụm số 1 rút kinh nghiệm, khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị để tổ chức công bố thành lập đảng bộ quân sự đúng quy định và tiến độ.

Trong đó, các đơn vị đã đủ điều kiện phải hoàn thành việc công bố trước ngày 30/10; các đơn vị còn lại khẩn trương rà soát, kiện toàn tổ chức, lực lượng để hoàn thành trước ngày 12/11.