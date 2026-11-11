Đà Nẵng công bố tạm thời 2 bến cá phục vụ chống khai thác IUU

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Chi cục Biển đảo và Thủy sản, Đồn Biên phòng Cửa Đại, Cù Lao Chàm và UBND xã Duy Nghĩa, Tân Hiệp thành lập tổ kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến và giám sát sản lượng thủy sản khai thác tại các bến cá tạm thời theo quy định.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo các Đồn Biên phòng Cửa Đại, Cù Lao Chàm cử cán bộ tham gia Tổ kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các bến cá tạm thời. Công an thành phố chỉ đạo Công an xã Duy Nghĩa, Tân Hiệp chủ động phối hợp với tổ kiểm tra, kiểm soát tàu cá duy trì an ninh, trật tự, xử lý vi phạm tại các bến cá tạm thời. UBND các xã Duy Nghĩa, Tân Hiệp cử cán bộ tham gia tổ kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các bến cá tạm thời.

UBND các xã, phường có quản lý tàu cá thông báo cho các chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 15 mét (tàu vùng ven bờ, vùng lộng) biết thông tin các bến cá tạm thời thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản. Thời gian thực hiện quyết định của UBND thành phố đến ngày 31/12/2027.

UBND thành phố cũng vừa công bố danh mục 2 thủ tục hành chính cấp tỉnh theo hướng sử dụng, khai thác dữ liệu đã được công bố tại các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành và được sửa đổi, bổ sung; 2 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đó là thủ tục hành chính cấp tỉnh về sử dụng, khai thác dữ liệu đã được công bố tại các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành là cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản và cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản. Hai thủ tục được sửa đổi, bổ sung là thủ tục hành chính cấp tỉnh về công bố mở cảng cá loại I, loại II (theo yêu cầu) và thủ tục hành chính cấp xã về công bố mở cảng cá loại III.