Chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh - Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP; Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện tại TP; đông đảo Phật tử các giới.

Thượng tọa Thích Tánh Thông công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa An Thành

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tánh Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự đã đọc Quyết định số 122/QĐ-BTS ngày 8-4-2026 của Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng về việc bổ nhiệm Đại đức Thích Quảng Pháp (thế danh Võ Phúc Trình, sinh năm 1995) chính thức đảm nhiệm chức vụ trụ trì chùa An Thành (xã Thăng Điền). Thượng tọa Thích Thông Đạo đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Thích Quảng Pháp.

Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng tặng quà chúc mừng

Đối trước Tam bảo và chư tôn giáo phẩm chứng minh, Đại đức Thích Quảng Pháp thành kính đảnh lễ, dâng lời phát nguyện trọn đời quy kính Tam bảo, lấy Giới luật làm thầy, lấy Chánh pháp làm ngọn đèn dẫn lối và dùng tâm từ bi, trí tuệ làm phương châm phụng sự.

Đại đức tân trụ trì nguyện tinh tấn thúc liễm thân tâm, giữ gìn đạo hạnh, một lòng chăm lo xây dựng chùa An Thành là chốn già-lam thanh tịnh, hòa hợp để bà con nương tựa tu học.

Đại đức Thích Quảng Pháp phát nguyện

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm hoan hỷ tán thán đạo tâm dấn thân của Đại đức Thích Quảng Pháp và ghi nhận sự trợ duyên ngoại hộ chí thành của đạo tràng Phật tử chùa An Thành.

Hòa thượng khuyến tấn Đại đức tân trụ trì cùng chư Tăng trẻ hiện diện muốn hoằng dương Chánh pháp trước hết phải lấy Giới luật làm mạng mạch, chuyên tâm tu học Giới - Định - Tuệ, sống trong tinh thần lục hòa cộng trụ và giữ vững sơ tâm giải thoát. Đồng thời, Hòa thượng nhắc nhở Đại đức tân trụ trì cần gắn bó mật thiết với chính quyền, nhân dân sở tại để đưa chốn già-lam An Thành ngày càng hưng thịnh, tốt đời đẹp đạo.

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm ban đạo từ

Trước đó, ngày 15-9, chư tôn đức đã trang nghiêm cử hành nghi thức sái tịnh, an vị tôn tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ-tát, tọa lạc tôn nghiêm ngay phía trên bảo tháp của cố Hòa thượng tiền bối trụ trì.

An vị tôn tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ-tát trong khuôn viên chùa An Thành

Được biết, tôn tượng Bồ-tát được chế tác hoàn toàn từ đá cẩm thạch nguyên khối, cao 3m, khởi công điêu khắc từ ngày 11-3 Âm lịch và chính thức phụng thỉnh an vị vào ngày 29-6 Âm lịch.