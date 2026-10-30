Đà Nẵng công bố loạt sự kiện kết nối nghệ thuật sáng tạo

Lễ khai mạc Sự kiện Kết nối Nghệ thuật Sáng tạo Đà Nẵng 2026 (DACC 2026) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức tối 30/10. Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ, giám tuyển, nghệ nhân, chuyên gia, tổ chức văn hóa và cộng đồng sáng tạo tại Đà Nẵng, cùng các khách mời trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc sự kiện Kết nối Nghệ thuật Sáng tạo Đà Nẵng 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, DACC 2026 là hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo trong nước, quốc tế tổ chức.

Với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai - History of Tomorrow” - sự kiện gửi gắm thông điệp “di sản không chỉ là những giá trị của quá khứ cần được gìn giữ mà còn là nguồn cảm hứng để sáng tạo và kiến tạo tương lai".

Theo bà Nguyễn Thị Hội An, các hoạt động triển lãm, trình diễn, trải nghiệm và kết nối sáng tạo những giá trị văn hóa, nghệ thuật tiếp tục được kể bằng những ngôn ngữ mới, gần gũi hơn với đời sống đương đại và các thế hệ hôm nay.

Du khách tham quan triển lãm.

DACC 2026 giới thiệu đến công chúng hơn 20 hoạt động nghệ thuật và sáng tạo gồm triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, múa đương đại, workshop, art tours, tọa đàm và các hoạt động kết nối.

Các hoạt động triển lãm, trưng bày và trình diễn nghệ thuật gồm các chủ đề: Men theo con đường Hồn tre đất Hội, Trong cuộn phim, khu rừng sống mãi… Chủ đề các buổi tọa đàm, trò chuyện và giao lưu nghệ thuật gốm: Những điều còn lại, Để một hệ sinh thái nghệ thuật có thể sống, Nghệ thuật như một không gian học...

Sự kiện thu hút đông đảo du khách và người dân.

Ngoài ra, du khách và người dân có thể tham gia các hoạt động cộng đồng và tour khám phá bảo tàng, di sản như trưng bày cộng đồng Hương lụa Đồng Dương, tour di sản Hành trình di sản Bảo tàng Điêu khắc Chăm…

Sự kiện được kỳ vọng sẽ từng bước phát triển thành hoạt động thường niên, tạo dựng một không gian gặp gỡ, giao lưu và hợp tác sáng tạo xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố di sản, sáng tạo và giàu bản sắc.

DACC 2026 diễn ra từ 30/10 - 8/11 tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Ảnh: Nguyễn Hoàng