Biểu diễn múa cùng lồng đèn tại sự kiện họp báo

Ngày 17.11, tại Hội An, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Hội An 2026 với chủ đề “Sắc màu di sản”. Lễ hội diễn ra tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội và các điểm trong khu phố cổ. Ban tổ chức dự kiến đón khoảng 70.000 lượt khách.

Tôn vinh nghề thủ công, mở thêm cơ hội cho người làm nghề

Phát biểu tại họp báo, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh điểm nhấn của lễ hội là tôn vinh nghề thủ công Hội An thông qua giao lưu và sáng tạo quốc tế. Sự kiện dự kiến có sự tham gia của 12 thành phố đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào và Singapore, với hơn 30 cụm đèn nghệ thuật được thiết kế, sắp đặt tại các không gian lễ hội.

Theo bà Thi, việc duy trì không gian trưng bày đèn nghệ thuật đến hết Tết Nguyên tiêu 2027 sẽ giúp Hội An có thêm sản phẩm văn hóa, du lịch phục vụ người dân và du khách sau bốn ngày chính hội.

Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại sự kiện họp báo sáng 17.11

Thành phố kỳ vọng lễ hội giúp quảng bá nghề làm đèn lồng và các sản phẩm thủ công truyền thống của Hội An, đồng thời tạo cơ hội để nghệ nhân, cộng đồng sáng tạo, doanh nghiệp và đối tác quốc tế gặp gỡ, hợp tác. Bà Thi cho rằng đây là dịp phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, mở thêm cơ hội sinh kế cho cộng đồng và khuyến khích các sáng tạo hài hòa với môi trường, cảnh quan di sản.

Kỳ tổ chức năm 2026 cũng là cơ sở để thành phố đánh giá khả năng tổ chức và mức độ lan tỏa của lễ hội, từ đó nghiên cứu tổ chức định kỳ, góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa cho Hội An và Đà Nẵng.

Thắp sáng các cụm đèn, rước đèn qua phố cổ

Lễ khai mạc diễn ra lúc 19 giờ ngày 3.12 tại Quảng trường sông Hoài. Sau phần giới thiệu các đoàn nghệ nhân trong và ngoài nước là nghi thức thắp sáng không gian đèn lồng và chương trình biểu diễn kết hợp âm nhạc, múa và hiệu ứng ánh sáng.

Trong các phối cảnh giới thiệu có cụm “Hành trình di sản” của nhóm nghệ nhân Hội An, cụm “Em bé Hội An” với hình ảnh hai em nhỏ đội nón, tác phẩm lấy hình tượng mực phát sáng của Nhật Bản, đường hầm đèn lồng của đoàn Jinju (Hàn Quốc) và mô hình xe jeepney của Philippines.

Thông tin diễu hành "Minh Đăng Dạ Hành"

Lúc 18 giờ 30 ngày 4.12, cuộc diễu hành “Minh Đăng Dạ Hành” tái hiện không khí phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX. Cư dân, nghệ nhân và du khách có thể cùng rước đèn qua phố cổ. Các đoàn quốc tế sẽ mặc trang phục truyền thống và giao lưu với du khách.

Triển lãm "Lịch sử đèn lồng Hội An"

Từ ngày 3 đến 6.12, triển lãm “Lịch sử đèn lồng Hội An” mở cửa từ 9 đến 21 giờ tại Đình Hội An, số 27 Lê Lợi. Triển lãm giới thiệu tư liệu, hình ảnh và hiện vật về quá trình hình thành nghề, từ mẫu đèn truyền thống đến các thiết kế mới. Lúc 14 giờ ngày 4.12, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An tổ chức tọa đàm về nghề thủ công trong tiến trình hội nhập và sáng tạo tại số 10B Trần Hưng Đạo.

Dự kiến tặng 1.000 voucher trải nghiệm và mua đèn

Từ 16 giờ đến 21 giờ 30 hằng ngày, trong các ngày 3 đến 6.12, du khách có thể thử làm đèn tại Quảng trường sông Hoài và tìm hiểu các công đoạn chế tác.

Logo và bộ nhận diện Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026

Ban tổ chức dự kiến tặng 1.000 voucher cho du khách. Các ưu đãi dự kiến gồm trải nghiệm dán đèn lồng miễn phí, giảm 20% khi mua đèn lồng tại không gian lễ hội và giảm 30% khi mua đèn lồng tại xưởng của các nghệ nhân. Ban tổ chức cũng dự kiến giới thiệu danh sách xưởng làm đèn để du khách có thể tìm đến các cơ sở sản xuất.

Hai cuộc thi thiết kế và nhiếp ảnh

Cuộc thi “Dệt ánh sáng 2026” nhận hồ sơ đến 23 giờ 59 ngày 19.11. Thí sinh dự thi cá nhân hoặc theo nhóm tối đa năm người. Mỗi phương án lấy cảm hứng từ nghề làm đèn lồng Hội An, chẳng hạn nhịp nan tre hoặc hiệu ứng ánh sáng qua lớp vải, để thiết kế một hệ họa tiết và ứng dụng lên trang phục, phụ kiện, đồ gia dụng hay quà lưu niệm. Hồ sơ cần kèm phương án chế tác phù hợp với điều kiện sản xuất tại Hội An.

Tác giả các phương án phù hợp dự kiến phối hợp với nghệ nhân và cơ sở thủ công địa phương làm sản phẩm mẫu. Tối đa 15 bộ thiết kế cùng các sản phẩm mẫu dự kiến được trưng bày tại Quảng trường sông Hoài từ ngày 3 đến 6.12. Ba giải nhất, nhì và ba lần lượt trị giá 7 triệu, 5 triệu và 3 triệu đồng.

Không gian sắp đặt nghệ thuật đèn lồng dự kiến theo phương án Ban tổ chức

Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Ấn tượng đèn lồng Hội An” nhận tác phẩm đến hết ngày 25.11 qua email denlonghoian2026@gmail.com. Ảnh có thể ghi lại công đoạn làm đèn, cảnh hoa đăng trên sông Hoài hoặc hình ảnh đèn lồng trong kiến trúc và sinh hoạt phố Hội. Mỗi tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm, gồm ảnh đơn hoặc bộ từ 6 đến 8 ảnh, chụp từ ngày 1.1.2023 đến hết hạn nhận bài. Hai giải nhất dành cho ảnh đơn và ảnh bộ, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng.

Thông tin chương trình biểu diễn nghệ thuật "Sắc màu di sản"

Trong bốn ngày lễ hội, chương trình giao lưu nhiếp ảnh còn có thi ảnh marathon và chụp ảnh theo chủ đề tại phố cổ và các khu vực lân cận. Ban tổ chức dự kiến trao giải các cuộc thi tại chương trình “Bế mạc – Giã bạn” lúc 19 giờ ngày 6.12 tại Quảng trường sông Hoài.