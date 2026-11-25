Việc ban hành bộ đơn giá nhân công được thực hiện trên cơ sở quy định của Luật Xây dựng số 135/2025/QH15, Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, các thông tư số 36 và số 37 ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng, cùng Quyết định ủy quyền số 2601ngày 12/6/2026 của UBND thành phố.

Quyết định giá nhân công xây dựng được công bố làm căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), dự án sử dụng chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước và vốn ngân sách nhà nước khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo khoản 1 Điều 2 Nghị định số 206/2026/NĐ-CP.

TP Đà Nẵng công bố giá nhân công xây dựng năm 2026 nhằm tạo cơ sở quản lý chi phí đầu tư.

Phụ lục công bố lần phân chia địa bàn thành 4 khu vực gồm Vùng II, Vùng III, Vùng IV và khu vực xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) để tính giá nhân công. Điều này phản ánh rõ nét đặc thù không gian đô thị, ven biển, miền núi và hải đảo của TP Đà Nẵng.

Cụ thể, Vùng II gồm các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Hải Vân, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà, Bàn Thạch, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và các xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà. Vùng III gồm các xã, phường: Điện Bàn, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc cùng nhiều xã như Núi Thành, Tam Mỹ, Tam Anh, Đức Phú, Tam Xuân, Tam Hải, Tây Hồ, Chiên Đàn, Phú Ninh, Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Phú, Đồng Dương, Quế Sơn Trung, Quế Sơn, Xuân Phú, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Điện Bàn Tây, Gò Nổi, Đại Lộc, Hà Nha, Thượng Đức, Vu Gia, Phú Thuận.

Vùng IV tập trung các xã thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa như Lãnh Ngọc, Tiên Phước, Thạnh Bình, Sơn Cẩm Hà, Trà Liên, Trà Giáp, Trà Tân, Trà Đốc, Trà My, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Trà Linh, Trà Leng, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, Đắc Pring, La Dêê, La Êê, Sông Vàng, Sông Kôn, Đông Giang, Bến Hiên, Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, Hiệp Đức, Việt An, Phước Trà, Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành, Phước Hiệp. Riêng khu vực xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) được tách riêng để công bố mức giá phù hợp với điều kiện vận chuyển, sinh hoạt và thi công trên đảo.

Danh mục công bố chia thành ba nhóm lớn: nhóm nhân công xây dựng (Nhóm 1 đến Nhóm 4); nhóm nhân công vận hành, điều khiển máy; và nhóm nhân công thực hiện các công tác khác.

Ở nhóm nhân công xây dựng, mức giá ngày công tại Vùng II dao động từ 338.700 đồng (Nhóm 1) đến 395.800 đồng (Nhóm 4); Vùng III từ 329.000 đồng đến 390.200 đồng; Vùng IV từ 317.000 đồng đến 381.100 đồng; còn tại Cù Lao Chàm mức giá từ 370.500 đồng đến 461.200 đồng/công

Đối với nhóm vận hành, điều khiển máy, nhân công vận hành và điều khiển máy có mức giá 370.700 đồng/công tại Vùng II, 366.500 đồng tại Vùng III, 359.800 đồng tại Vùng IV và 446.500 đồng tại Cù Lao Chàm; lái xe lần lượt là 358.100 đồng, 355.700 đồng, 353.300 đồng và 431.800 đồng/công. Các chức danh chuyên sâu hơn như thủy thủ, thợ máy, thợ điện; máy trưởng, kỹ thuật viên tàu sông, tàu biển hay thuyền trưởng, thuyền phó cũng được quy định cụ thể theo từng vùng và điều kiện khai thác.

Ở nhóm công tác khác, kỹ sư thực hiện khảo sát, thí nghiệm có giá 357.600 đồng/công (Vùng II), 353.300 đồng (Vùng III), 346.500 đồng (Vùng IV) và 410.800 đồng (Cù Lao Chàm). Đáng chú ý, thợ lặn có mức giá cao nhất trong bảng công bố với 580.900 đồng/công ở Vùng II, 557.400 đồng ở Vùng III, 531.200 đồng ở Vùng IV và 643.700 đồng ở Cù Lao Chàm; tiếp đến là nghệ nhân với các mức tương ứng 578.300 đồng, 549.500 đồng, 526.000 đồng và 604.500 đồng/công.

Sở Xây dựng cho hay, mức giá nhân công công bố đã bao gồm các khoản phụ cấp và bảo hiểm người lao động phải nộp, nhưng chưa bao gồm các khoản bảo hiểm do người sử dụng lao động nộp theo quy định; được xác định cho thời gian làm việc bình thường 8 giờ/ngày, không quá 48 giờ/tuần.

Đơn giá này cũng chưa bao gồm tiền làm thêm giờ, làm việc ban đêm, làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại hay chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật. Khi phát sinh các điều kiện thi công này, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan phải căn cứ quy định hiện hành để tính toán, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động.