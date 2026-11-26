Nhân công vận hành máy, điều khiển máy tại vùng II được áp mức giá 370.700 đồng/công (ảnh minh họa). Ảnh: CÔNG TÚ

Lực lượng lao động được phân chia thành các nhóm: nhân công xây dựng (4 nhóm); nhân công vận hành, điều khiển máy (5 ngành nghề chuyên môn); nhóm thực hiện các công tác khác (3 lĩnh vực chuyên môn). Tiền công được chi trả theo 4 mức tương ứng với từng địa bàn: vùng II, vùng III, vùng IV và khu vực xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm).

Vùng II gồm các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Hải Vân, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà, Bàn Thạch, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây; cùng các xã: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà.

Vùng III gồm các phường: Điện Bàn, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc; cùng các xã: Núi Thành, Tam Mỹ, Tam Anh, Đức Phú, Tam Xuân, Tam Hải, Tây Hồ, Chiên Đàn, Phú Ninh, Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Phú, Đồng Dương, Quế Sơn Trung, Quế Sơn, Xuân Phú, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Điện Bàn Tây, Gò Nổi, Đại Lộc, Hà Nha, Thượng Đức, Vu Gia và Phú Thuận.

Vùng IV gồm các xã: Lãnh Ngọc, Tiên Phước, Thạnh Bình, Sơn Cẩm Hà, Trà Liên, Trà Giáp, Trà Tân, Trà Đốc, Trà My, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Trà Linh, Trà Leng, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, Đắc Pring, La Dêê, La Êê, Sông Vàng, Sông Kôn, Đông Giang, Bến Hiên, Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, Hiệp Đức, Việt An, Phước Trà, Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành và Phước Hiệp.

Sở Xây dựng lưu ý, đơn giá nhân công xây dựng được khảo sát, xác định và công bố đã bao gồm các khoản phụ cấp cùng bảo hiểm do người lao động chi trả, nhưng chưa bao gồm các khoản bảo hiểm do người sử dụng lao động nộp theo quy định. Giá nhân công này được tính cho thời gian làm việc tiêu chuẩn 8 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần.

Mức giá trên cũng chưa bao gồm chi phí làm thêm giờ, làm đêm, làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại và chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tương ứng. Khi triển khai công việc trong các môi trường này, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan cần căn cứ quy định hiện hành để tính toán, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Chủ đầu tư được tham khảo, vận dụng và điều chỉnh giá nhân công xây dựng để xác định, quản lý chi phí đầu tư hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng mục tiêu và tiến độ dự án theo quy định tại khoản 4, Điều 29 Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ.

Trường hợp giá công bố không phù hợp với đặc thù dự án hay một số hạng mục công trình, hoặc khi công trình đòi hỏi tiến độ đặc biệt, cần huy động lực lượng lớn nhân công trong thời gian ngắn gây biến động mặt bằng giá, chủ đầu tư thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II, Phụ lục III Thông tư số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.