13 dòng đơn giá mới có hiệu lực từ 25/11

Ngày 26/11, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng Nguyễn Thành Hưng cho biết vừa ký Quyết định công bố giá nhân công xây dựng năm 2026 trên địa bàn TP. Theo quyết định, Sở Xây dựng công bố 13 dòng đơn giá thuộc 3 nhóm chính, gồm nhân công xây dựng, nhân công vận hành, điều khiển máy và nhân công thực hiện các công tác khác.

Cụ thể, đối với nhóm nhân công xây dựng, nhóm 1 có giá 338.700 đồng/công tại Vùng II; 329.000 đồng/công tại Vùng III; và giá 317.000 đồng/công tại Vùng IV và 370.500 đồng/công tại Cù Lao Chàm. Nhóm này gồm các công việc chuẩn bị mặt bằng, phá dỡ, tháo dỡ, vệ sinh, phục vụ thi công như bốc xếp, vận chuyển, đóng bao, giàn giáo và các công việc về đất, đá, cát như đào, đắp, bơm, nạo vét, xói hút, vận chuyển (trừ phá đá bằng nổ mìn).

Nhóm 2 có giá 362.400 đồng/công tại Vùng II; giá 357.900 đồng/công tại Vùng III; giá 353.000 đồng/công tại Vùng IV và giá 420.000 đồng/công tại Cù Lao Chàm. Nhóm này gồm các công việc thi công cọc, gia cố, khoan tạo lỗ, khoan giảm áp, khớp nối, phá đá bằng khoan nổ mìn, thi công bê tông xi măng, lắp đặt cấu kiện bê tông, ván khuôn, cốt thép, bê tông nhựa, xây gạch, đá và các công việc chưa được quy định tại nhóm 1, 3 và 4.

Nhóm 3 có giá 376.200 đồng/công tại Vùng II; giá 370.100 đồng/công tại Vùng III; giá 366.300 đồng/công tại Vùng IV và giá 430.200 đồng/công tại Cù Lao Chàm. Các công việc thuộc nhóm này gồm lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình, đường ray, gia công và lắp dựng kết cấu gỗ, kết cấu sắt thép, cáp thép, trát, ốp, lát, láng, làm trần, mái, sơn, bả và khảo sát xây dựng.

Nhóm 4 có giá 395.800 đồng/công tại Vùng II; giá 390.200 đồng/công tại Vùng III; giá 381.100 đồng/công tại Vùng IV và giá 461.200 đồng/công tại Cù Lao Chàm. Nhóm này gồm các công việc lắp đặt, tháo dỡ đường dây tải điện, trạm biến áp và các công việc liên quan đến thiết bị công nghệ, thông tin, tín hiệu, đo lường, điều khiển, thí nghiệm.

Đối với nhóm nhân công vận hành, điều khiển máy, giá nhân công vận hành máy, điều khiển máy lần lượt là 370.700 đồng/công, 366.500 đồng/công, 359.800 đồng/công và 446.500 đồng/công tại các Vùng II, III, IV và tại Cù Lao Chàm.

Giá công của công nhân xây dựng tại Đà Nẵng ở Nhóm 3 có giá từ 376.200 đồng/công đến 430.200 đồng/công tuỳ khu vực. Ảnh XM.

Giá nhân công lái xe lần lượt là 358.100 đồng/công, 355.700 đồng/công, 353.300 đồng/công và 431.800 đồng/công tại các Vùng II, III, IV và tại Cù Lao Chàm.

Đối với thủy thủ, thợ máy, thợ điện, mức giá tương ứng là 361.100 đồng/công, 355.900 đồng/công, 342.800 đồng/công và 426.500 đồng/công tại các Vùng II, III, IV và tại Cù Lao Chàm.

Đối với các chức danh máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I và kỹ thuật viên cuốc II trên tàu sông, giá nhân công là 387.300 đồng/công tại Vùng II, 371.600 đồng/công tại Vùng III, 353.300 đồng/công tại Vùng IV và 429.100 đồng/công tại Cù Lao Chàm.

Với các chức danh tương ứng trên tàu biển, mức giá là 423.900 đồng/công, 400.400 đồng/công và 502.400 đồng/công tại Vùng II, III và tại Cù Lao Chàm.

Đối với thuyền trưởng, thuyền phó, giá nhân công lần lượt là 439.600 đồng/công, 423.900 đồng/công, 413.400 đồng/công và 518.100 đồng/công tại Vùng II, III, IV và tại Cù Lao Chàm.

Đối với nhóm nhân công thực hiện các công tác khác, giá nhân công kỹ sư thực hiện khảo sát, thí nghiệm là 357.600 đồng/công, 353.300 đồng/công, 346.500 đồng/công và 410.800 đồng/công tại Vùng II, III, IV và tại Cù Lao Chàm.

Giá nhân công thợ lặn lần lượt là 580.900 đồng/công, 557.400 đồng/công, 531.200 đồng/công và 643.700 đồng/công tại Vùng II, III, IV và Cù Lao Chàm.

Đối với nghệ nhân, giá nhân công lần lượt là 578.300 đồng/công, 549.500 đồng/công, 526.000 đồng/công và 604.500 đồng/công tại Vùng II, III, IV và tại Cù Lao Chàm.

Vẫn chưa theo kịp thị trường

Theo Quyết định, Vùng II gồm các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Hải Vân, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà, Bàn Thạch, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và các xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà.

Vùng III gồm các xã, phường: Điện Bàn, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc, Núi Thành, Tam Mỹ, Tam Anh, Đức Phú, Tam Xuân, Tam Hải, Tây Hồ, Chiên Đàn, Phú Ninh, Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Phú, Đồng Dương, Quế Sơn Trung, Quế Sơn, Xuân Phú, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Điện Bàn Tây, Gò Nổi, Đại Lộc, Hà Nha, Thượng Đức, Vu Gia và Phú Thuận.

Vùng IV gồm các xã: Lãnh Ngọc, Tiên Phước, Thạnh Bình, Sơn Cẩm Hà, Trà Liên, Trà Giáp, Trà Tân, Trà Đốc, Trà My, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Trà Linh, Trà Leng, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, Đắc Pring, La Dêê, La Êê, Sông Vàng, Sông Kôn, Đông Giang, Bến Hiên, Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, Hiệp Đức, Việt An, Phước Trà, Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành và Phước Hiệp.

Khu vực đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm).

Giá nhân công xây dựng được xác định theo thời gian làm việc bình thường là 8 tiếng/ngày, không quá 48 tiếng/tuần. Mức giá đã bao gồm các khoản phụ cấp và bảo hiểm người lao động phải nộp. Các khoản bảo hiểm thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động được tính ngoài mức giá công bố.

Theo một số nhà thầu, giá công của công nhân ở Đà Nẵng vừa công bố chưa bắt kịp giá thị trường. Ảnh XM.

Mức giá công bố chưa bao gồm các khoản làm thêm giờ, làm việc ban đêm, làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại và chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công việc nặng nhọc, độc hại. Khi công việc được thực hiện trong những điều kiện này, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan căn cứ quy định để tính toán, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Chủ đầu tư được tham khảo, vận dụng và điều chỉnh giá nhân công xây dựng theo khoản 4 Điều 29 Nghị định số 206/2026/NĐ-CP để quản lý chi phí, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đáp ứng mục tiêu, tiến độ dự án. Trường hợp giá công bố không phù hợp với đặc thù công trình, dự án hoặc một số công tác xây dựng, công trình có yêu cầu đặc biệt về tiến độ, hoặc việc huy động nhiều nhân công trong thời gian ngắn làm biến động mặt bằng giá, chủ đầu tư thực hiện theo Mục II, Phụ lục III Thông tư số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, bảng giá nhân công xây dựng được căn cứ trên báo cáo kết quả khảo sát, xác định giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; đồng thời đây mới là giá nhân công chi phí trực tiếp. Khi tính dự toán còn phải nhân các hệ số như: Chi phí gián tiếp (chi phí chung 4,6%); chi phí một số công việc không xác định được từ thiết kế (2%); thu nhập chịu thuế tính trước (6%); chi phí thuế giá trị gia tăng 10%;...

Tuy nhiên, theo các công ty xây dựng, giá công nhân xây dựng vừa được công bố chưa theo kịp với giá thực tế mà các nhà thầu xây dựng trả cho công nhân đang thi công tại công trường. Cụ thể tại một số dự án xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng, công nhân xây dựng được trả 650.000 - 800.000 đồng/ngày công; công nhân vệ sinh 500.000 – 650.000 đồng/ngày công…

“Đơn giá nhân công Sở Xây dựng TP Đà Nẵng công bố chỉ mới bằng 60% giá thực tế mà nhà thầu xây dựng đang trả cho công nhân. Việc chênh lệch giá cũng như giá nhân công xây dựng tăng cao đang đẩy chi phí thi công lên cao, gây khó khăn cho các nhà thầu xây dựng khi đã ký hợp đồng thi công theo giá cũ”, anh Trần Hành, một chủ doanh nghiệp xây dựng tại Đà Nẵng cho hay.

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