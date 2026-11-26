Quyết định ban hành căn cứ theo Luật Xây dựng số 135/2025/QH15, Nghị định số 206 ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, các Thông tư số 36 và số 37 ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng, cùng Quyết định ủy quyền số 2601 ngày 12/6/2026 của UBND TP Đà Nẵng.

Theo quyết định, giá ca máy và thiết bị thi công năm 2026 được công bố với đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), dự án sử dụng chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước và vốn ngân sách Nhà nước khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đầu tư công trên địa bàn TP Đà Nẵng (theo khoản 1 Điều 2 Nghị định số 206/2026/NĐ-CP), bảo đảm mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và phù hợp quy định pháp luật.

TP Đà Nẵng công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2026, qua đó tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các chủ đầu tư, nhà thầu xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng sát với mặt bằng thực tế. (Ảnh: Thanh Đức).

Quyết định cũng nêu rõ việc phân chia địa bàn áp dụng bảng đơn giá ca máy thành các vùng rõ rệt. Cụ thể, Vùng IIa gồm các xã, phường khu vực trung tâm và lân cận như Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Hải Vân, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà. Vùng IIb gồm các phường Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà, Bàn Thạch, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây.

Bên cạnh đó là Vùng III, Vùng IV trải rộng qua nhiều xã, phường như Điện Bàn, Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, Đại Lộc, Tiên Phước, Trà My, Nam Giang, Tây Giang, Khâm Đức… cùng vùng xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm).

Về mặt bằng giá nhiên liệu, năng lượng (chưa bao gồm thuế GTGT) dùng để tính chi phí nhiên liệu, năng lượng trong giá ca máy, hướng dẫn căn cứ theo thông cáo báo chí ngày 19/11/2026 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và danh mục địa bàn vùng của Petrolimex.

Theo đó, Đà Nẵng chia làm 2 vùng áp dụng nhiên liệu: Tại Vùng 1 (gồm Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Hải Vân, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà), xăng RON 92 có giá 18.570 đồng/lít và dầu diesel 0,05S là 26.340 đồng/lít.

Tại Vùng 2 (gồm các xã, phường còn lại và xã đảo Tân Hiệp), xăng RON 92 ở mức 18.940 đồng/lít và dầu diesel 0,05S là 26.860 đồng/lít. Giá điện bình quân áp dụng theo quyết định ngày 31/10/2026 của Bộ Công thương là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa VAT), đi kèm hệ số nhiên liệu phụ (Kp) là 1,02 với động cơ xăng, 1,03 với động cơ diesel và 1,05 với động cơ điện.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho hay, trong quá trình thực hiện, giá xăng dầu, điện năng sẽ được cập nhật theo thông báo của nhà cung cấp hoặc quy định Nhà nước phù hợp thời điểm tính giá và địa bàn công trình. (Ảnh: Thanh Đức).

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cũng lưu ý, trong quá trình thực hiện, giá xăng dầu, điện năng sẽ được cập nhật theo thông báo của nhà cung cấp hoặc quy định Nhà nước phù hợp thời điểm tính giá và địa bàn công trình. Chi phí nhân công vận hành, điều khiển máy áp dụng theo quyết định ban hành giá nhân công xây dựng năm 2026 của thành phố.

Phụ lục 2 hệ thống hóa danh mục hàng trăm loại máy móc, thiết bị trải dài trên 12 nhóm chính: Từ máy thi công đất và lu lèn (M101), máy nâng chuyển (M102), máy và thiết bị gia cố nền móng (M103), máy sản xuất vật liệu xây dựng (M104), thiết bị thi công mặt đường bộ (M105), phương tiện vận tải đường bộ (M106) đến máy khoan đất đá (M107), thiết bị động lực (M108), thi công công trình thủy (M109), thi công trong hầm (M110), thi công đường ống, cáp ngầm (M111) và các thiết bị chuyên dùng khác (M112). Mỗi mã hiệu đều thể hiện chi tiết số ca năm, định mức khấu hao, sửa chữa, chi phí khác, định mức tiêu hao nhiên liệu/năng lượng, nhân công vận hành, nguyên giá tham khảo và mức giá ca máy theo từng vùng.

Về quy định chuyển tiếp và tổ chức thực hiện, việc cập nhật chi phí đầu tư xây dựng sau khi bảng giá có hiệu lực thực hiện theo Điều 36 Nghị định số 206/2026/NĐ-CP. Chủ đầu tư được tham khảo, vận dụng, điều chỉnh giá ca máy và thiết bị thi công nhằm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục tiêu và tiến độ dự án theo khoản 4 Điều 29 Nghị định số 206/2026/NĐ-CP; trường hợp giá công bố chưa phù hợp thì xử lý theo mục II, Phụ lục IV Thông tư số 37/2026/TT-BXD.

Được biết, việc công bố kịp thời bộ giá ca máy tại TP Đà Nẵng năm 2026 sẽ giúp các đơn vị quản lý dự án, tư vấn thiết kế và nhà thầu trên địa bàn chủ động lập, thẩm tra dự toán, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình hạ tầng và dân dụng trong giai đoạn cuối năm 2026 và những năm tiếp theo.