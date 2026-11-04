Đà Nẵng: Công an phát hiện 13 người nước ngoài sinh sống, hoạt động lừa đảo trong căn biệt thự

Chiều 04/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, làm rõ nhóm 13 người nước ngoài lưu trú tại một căn biệt thự ở TP Đà Nẵng, tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Trước đó, CAP Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) cung cấp thông tin về những dấu hiệu nghi vấn tại căn biệt thự tại khu đô thị Regal Victoria (phường Điện Bàn Đông), Phòng CSHS khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP tiến hành kiểm tra, xác minh.

Các đối tượng bị bắt quả tang hoạt động vi phạm pháp luật tại Việt Nam.

Vào sáng 28/10/2026, lực lượng Công an kiểm tra căn biệt thự, phát hiện 13 người nước ngoài (2 người Trung Quốc và 11 người Indonesia) đang cư trú, sử dụng máy tính và các phương tiện điện tử để thực hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Indonesia.

Công an xác định Xiong Zhouhua (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành ổ nhóm này. Aditya Aldi Pratama (SN 2001, quốc tịch Indonesia) là trưởng nhóm, quản lý và phân công công việc cho 10 người Indonesia khác. Huang Shuo (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) phụ trách nấu ăn, mua sắm nhu yếu phẩm và phục vụ sinh hoạt cho cả nhóm.

Nhóm này hoạt động theo mô hình khép kín, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể từ của từng người, gồm điều hành chung, quản lý, cung cấp dữ liệu khách hàng, tiếp cận, liên lạc, tạo lòng tin và hướng dẫn bị hại chuyển tiền.

Theo điều tra, ngày 09/9/2026, Xiong Zhouhua thuê căn biệt thự trên, lắp đặt Internet, trang bị 12 máy tính để bàn và 87 ĐTDĐ để phục vụ hoạt động phạm tội. Xiong Zhouhua tuyển 11 người Indonesia sang Việt Nam làm việc, đón về biệt thự trên để bố trí ăn ở, thu hộ chiếu. Tổng chi phí thuê nhân sự, mua sắm trang thiết bị, dữ liệu khách hàng, tài khoản và duy trì hoạt động đã được khoảng 60.000 USD.

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ.

Xiong Zhouhua hứa trả lương 700 USD/tháng, thưởng chuyên cần 200 USD; áp dụng mức phạt từ 400 đến 1.000 USD nếu không đạt doanh thu; thưởng từ 5 - 13% doanh thu nếu đạt từ 10.000 USD trở lên, đối với cả nhóm.

Xiong Zhouhua tìm kiếm, chỉnh sửa các kịch bản lừa đảo trên Telegram, cung cấp dữ liệu khách hàng và tài khoản WhatsApp cho nhóm để hoạt động, dưới sự quản lý, giám sát của Aditya Aldi Pratama.

Các đối tượng sử dụng WhatsApp, Telegram để tiếp cận, nhắn tin làm quen, giả danh nữ giới nhằm tạo dựng quan hệ tình cảm và lòng tin với bị hại rồi dụ dỗ, lôi kéo bị hại truy cập website, đăng ký tài khoản, nạp tiền thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến để nhận hoa hồng. Có những thành viên tiếp cận được khoảng 50 người mỗi ngày.

Ban đầu, nhóm này trả hoa hồng cho khách hàng nhưng đối với số tiền ngày càng lớn thì các đối tượng đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền, can thiệp vào hệ thống, ngăn cản việc rút tiền của nạn nhân.

Tiếp đó, Xiong Zhouhua thiết lập 2 nhóm Telegram, gồm nhóm cung cấp, trao đổi tài khoản ngân hàng tại Indonesia để nhận tiền từ bị hại và nhóm chuyển tiền hoàn trả nhằm tạo lòng tin.

Tiền chiếm đoạt được, các đối tượng sử dụng công cụ tự động trên Telegram quy đổi từ đồng Rupiah sang tiền điện tử USDT. Và cuối ngày, cả nhóm quy đổi toàn toàn bộ số tiền thu được sang USDT và chuyển về địa chỉ ví điện tử do Xiong Zhouhua cung cấp, với mức phí giao dịch 3% tổng số tiền chiếm đoạt trong ngày.

Phòng CSHS CATP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.