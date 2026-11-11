Đà Nẵng còn mưa vừa, mưa to, xả lũ qua đập thủy điện Đak Mi 4A

Hồ thủy điện Đak Mi 4A được vận hành duy trì mực nước dâng bình thường. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đến 9 giờ ngày 11/11, mực nước hồ thủy điện Đak Mi 4A ở mức 257,11m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 0,89m; lưu lượng lũ về hồ giảm còn 1.224m³/s (đỉnh lũ ghi nhận lúc 7 giờ ngày 11/11 là 1.948m³/s).

Cùng thời điểm, mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 đạt 164,9m, thấp hơn mực nước đón lũ thấp nhất 0,1m và dưới mực nước dâng bình thường 10,1m. Lưu lượng lũ về hồ cũng đã giảm xuống 3.801m³/s (đỉnh lũ lúc 6 giờ ngày 11/11 là 4.395m³/s).

Bản đồ mưa lưu vực hồ thủy điện Đak Mi 4A, 4B và AC cùng hạ lưu thủy điện Sông Tranh 2. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Bộ, từ nay đến hết đêm 11/11, các xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Riêng khu vực các xã, phường phía nam có mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm; vùng núi ghi nhận 80 - 180mm, có nơi trên 250mm.

Cần đề phòng mưa lớn cục bộ với cường suất 70mm trong 3 giờ; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp cùng khu vực đô thị của thành phố. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo lượng mưa chi tiết tại các khu vực của thành phố Đà Nẵng. Nguồn: Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ.

Từ ngày 11 đến 12/11, trên các sông Vu Gia và Thu Bồn có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với đỉnh lũ dao động ở mức báo động 1 đến trên báo động 1.

Tình trạng lũ và ngập lụt trên các sông có thể gây hư hỏng những công trình ven sông, ảnh hưởng tiêu cực đến diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản, môi trường, đời sống dân sinh cùng các hoạt động kinh tế - xã hội.

Từ ngày 12/11, mưa lớn tại thành phố Đà Nẵng bắt đầu giảm dần. Địa bàn thành phố còn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm.

[VIDEO] - Công ty CP Thủy điện Đak Mi thông báo vận hành duy trì mực nước dâng bình thường tại hồ chứa Đak Mi 4A.