Đà Nẵng còn mưa vừa, mưa to đến ngày 25/9, cục bộ có nơi mưa rất to

Mưa vừa, mưa to gây ngập nước cục bộ một đoạn đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Từ đêm 23/9 đến ngày 24/9, khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70 - 150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk cùng các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30 - 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa lớn cục bộ với cường độ trên 100mm trong vòng 3 giờ.

Trong đêm 24/9 và ngày 25/9, khu vực từ tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 - 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, cùng các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc.

[VIDEO] - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cung cấp thông tin về đợt mưa lớn trên diện rộng.